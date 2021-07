Carlo Ancelotti che, dopo aver perso Varane che ha scelto di cambiare aria dopo i tanti anni passati a Madrid. Il centrale francese era arrivato nel 2011 e, in 10 stagioni, ha conquistato la bellezza di 18 titoli con la Camiseta blanca compreso 4 Champions League. Nella stagione 2013-2014, proprio con Ancelotti in panchina, divenne titolare al posto di Pepe ma con il cambio di ciclo in corso, e il possibile ridimensionamento del Real, ha scelto di cambiare per trovare nuovi stimoli, a differenza di Sergio Ramos che ha dichiarato di essere Manchester United che verserà nella casse del Real 50 milioni più bonus. E se ne va un altro. Non facile il ritorno a Madrid perche, dopo aver perso Sergio Ramos volato al PSG , vede anche l'addio diche ha scelto di cambiare aria dopo i tanti anni passati a Madrid. Il centrale francese era arrivato nel 2011 e, in 10 stagioni, ha conquistato la bellezza di 18 titoli con lacompreso 4 Champions League. Nella stagione 2013-2014, proprio con Ancelotti in panchina, divenne titolare al posto dima con il cambio di ciclo in corso, e il possibile ridimensionamento del Real, ha scelto di cambiare per trovare nuovi stimoli, a differenza di Sergio Ramos che ha dichiarato di essere stato costretto all'addio . Il francese firmerà un contratto di 5 colche verserà nella casse del Real

Cedere per comprare Mbappé

di abbassare il monte ingaggi presenti in rosa: prima hanno spalmato gli ingaggi di Modric e Lucas Vázquez con i rinnovi firmati a fine stagione, poi hanno spinto Sergio Ramos verso l'uscita. Perez resta ambizioso, ma vuole costruire una squadra nuova e che abbia fame e vuole tanto quel Mbappé che sembra sempre più in uscita dal PSG. Risparmiando di qui, risparmiando di là, il n° 1 del Real spera di poter strappare il classe '98 ai parigini. Già quest'estate, dopo che l'attaccante C'è da dire che il Real Madrid non ha battuto ciglio e, dopo aver trovato l'accordo sulla base di 50 milioni, ha solo aspettato che il giocatore rientrasse dalle vacanze post Europeo per formalizzare la cessione. Perché? Florentino Perez e tutta la società hanno come obiettivo quellopresenti in rosa: prima hanno spalmato gli ingaggi dicon i rinnovi firmati a fine stagione, poi. Perez resta ambizioso, ma vuole costruire una squadra nuova e che abbia fame e vuole tanto quelche sembra sempre più in uscita dal PSG. Risparmiando di qui, risparmiando di là, il n° 1 del Real spera di poter strappare il classe '98 ai parigini. Già quest'estate, dopo che l'attaccante ha detto di no all'offerta di rinnovo presentata da Leonardo.

Ma chi gioca in difesa?

Beh questa è però una bella domanda, perché con gli addii di Sergio Ramos e Varane, sono rimasti in rosa il neo arrivato Alaba, Militão e Nacho Fernández. Un po' poco per tornare a vincere trofei importanti. Nacho resta un buon giocatore, soprattutto duttile, ma è lontano dall'essere un top player, così come Militão che non è mai esploso. Almeno per il momento. Sul taccuino del Real Madrid ci sono due giocatori che potrebbero affiancare Alaba al centro della difesa. Il primo è Koulibaly che con Ancelotti aveva stretto un grandissimo rapporto durante il passaggio del tecnico emiliano a Napoli.

Ancelotti e Koulibaly durante Napoli-Sassuolo di Coppa Italia 2018-2019 Credit Foto Imago

Koulibaly sia definitivamente esploso tanto da ricevere quelle tante offerte che De Laurentiis ha sempre rifiutato. Ora il senegalese comincia ad avere 30 anni e ha un ingaggio pesante: ADL potrà pensare di cederlo, Jules Koundé. 22 anni, che nell'ultimo biennio ha fatto grandi cose nella Liga ed è già nel giro della Nazionale di Deschamps. Il Siviglia vuole però 50 milioni cash ed è in corso già una trattativa col Chelsea. Anzi, si può dire che proprio nella prima stagione napoletana di Ancelotti, chetanto da ricevere quelle tante offerte che. Ora il senegalese comincia ad avere 30 anni e ha un ingaggio pesante: ADL potrà pensare di cederlo, nonostante le parole di Spalletti , considerando l'assenza dalla Champions per il secondo anno consecutivo? In casa Real, però, il 'preferito' è il difensore francese del Siviglia:. 22 anni, che nell'ultimo biennio ha fatto grandi cose nella Liga ed è già nel giro della Nazionale di Deschamps. Il Siviglia vuole peròed è in corso già una trattativa col

