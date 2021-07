Le parole di Sinisa Mihajlovic non sono mai banali, a maggior ragione quelle rilasciate ieri durante la presentazione del suo nuovo libro "La partita della vita". Il tecnico serbo ha trattato diverse tematiche tra cui, ovviamente, anche la malattia: "Mi piace ricordare tutto: mi fa stare bene perchè ho battuto una cosa bruttissima. Quando vedi la morte in faccia ti accorgi che la vita è bella".

Sulla città di Bologna

"Quello che mi ha dato Bologna non me l'ha dato nessuno. Volevo guarire anche per la gente della città che ha fatto tanto per me" ha detto il tecnico serbo, che sul periodo post leucemia ha aggiunto: "Dopo la malattia tutti mi volevano bene, dopo un po' ero stufo. Mi inventavo qualcosa per accendere la scintilla, volevo tornare divisivo come sempre".

Sul mercato

L'allenatore del Bologna è stato stuzzicato sul mercato e sulla rosa della prossima stagione: "I giocatori di oggi sono tutti bravi ragazzi. Per questo voglio Arnautovic, ci serve la sua sana ignoranza. Deve liberarsi dal club in Cina, ma credo non ci siano dubbi". Sulle prossime mosse sembra esserci intesa con la società: "Se va via uno, deve arrivare un titolare. Sono arrivati Bonifazi e Van Hooijdonk, ora aspettiamo Arnautovic. Puntiamo a stare vicino alle prime sette."

Sulla Nazionale

"Tifiamo tutti per l'Italia, la squadra di Mancini gioca il miglior calcio" ha dichiarato Sinisa che ha commentato anche il recente match di basket: "Facevo il tifo per la Serbia ma erano fighettini, l'Italia è stata grande".

