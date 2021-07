il Manchester City non acquisterà nessuna punta centrale nella prossima finestra di mercato, nonostante Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola è tornato quest'oggi a parlare di calciomercato ai microfoni dell'emittente catalana TV3, che lo ha intervistato in esclusiva. L'ex-allenatore di Barca e Bayern ha spiegato che, probabilmente,, nonostante i ruomors successivi all'addio di Aguero.

nove degli SkyBlues, sarebbe l'evidente crisi economica che il mondo del calcio sta affrontando in questo periodo pandemico. Ad oggi, anche per un club ricchissimo come il City, L'ostacolo agli eventuali acquisti di Erling Haaland ed Harry Kane, i due indiziati principali per il ruolo didegli SkyBlues, sarebbe. Ad oggi, anche per un club ricchissimo come il City, vincitore della Premier e finalista di Champions nell'ultima stagione, sborsare una cifra superiore ai 120 milioni di euro per un unico giocatore sembrerebbe essere infatti una follia.

Lo sa molto bene Guardiola, che ha dichiarato: "Ora abbiamo Gabriel Jesus e Ferran Torres che nella posizione di falso nove ha fatto cose incredibili. E poi ci sono i giovani dell'Accademy dove spesso si gioca senza un vero bomber in avanti. Non so cosa succeder nel mercato, forse compreremo qualcuno, forse no. Ad oggi non ci sono possibilità che arrivi un attaccante viste le cifre che circolano. Tutti i club sono in difficoltà a livello finanziario e noi non siamo un'eccezione".

Rivalutazione dei talenti in rosa e valorizzazione dei giovani del vivaio: due mantra con cui il tecnico catalano convive sin dai tempi di Barcellona e che, molto probabilmente, non gli impediranno di togliersi ancora numerose soddisfazioni in quel di Manchester negli anni a venire.

