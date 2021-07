In casa Inter le cessioni eccellenti dovrebbero fermarsi ad Achraf Hakimi: per adesso la linea guida è questa. Tuttavia, dall’Inghilterra qualcosa inizia a muoversi. In agguato c’è il solito Tottenham, che dopo i tentativi andati a vuoto la scorsa estate potrebbe riprovare un nuovo assalto a Milan Skriniar. Fabio Paratici vorrebbe portare il giocatore a Londra, ma lo slovacco non si scompone. Il difensore non intende spostarsi da Milano, si sente l’Inter addosso e già in passato ha dimostrato ha dimostrato tutto il proprio amore per il nerazzurro, la prima volta allontanando lo storico agente e rinnovando da solo il contratto, la seconda, invece, accettando la panchina con Conte e riguadagnandosi il posto nel silenzio e a suon di prestazioni.

Caso Joao Mario, la replica dell'Inter allo Sporting

Calciomercato 2020-2021 PSG insaziabile: assalto a Theo Hernandez, attento Milan! 3 ORE FA

"FC Internazionale Milano ha preso conoscenza di quanto ha affermato agli organi di stampa lo Sporting Lisbona. Si tratta di dichiarazioni inaccettabili, gravissime e soprattutto prive di fondamento. La Società tutelerà la propria immagine e reputazione nelle sedi opportune".

La società nerazzurra ha risposto per le rime alla durissima presa di posizione dello Sporting Lisbona in relazione all'affaire Joao Mario, accasatosi nelle scorse ore al Benfica dopo aver rescisso il contratto che lo legava al club nerazzurro e che ha portato alle accusa di aver violato la clausola e l'indennizzo da 30 milioni di euro che sarebbe spettato alla società portoghese.

Hakimi-PSG: ora è ufficiale! Venezia, pazza idea Giovinco

Serie A Serie A 2021-22: date e sedi dei ritiri delle 20 squadre 4 ORE FA