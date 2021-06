Calcio

Calciomercato in 1 minuto - Lorenzo Pellegrini tentato da Fonseca al Tottenham; Napoli, arriva Emerson Palmieri

CALCIOMERCATO - Morata resta alla Juve e ringrazia i tifosi, mentre al Sassuolo è arrivato il nuovo tecnico: è Alessio Dionisi. Il Napoli ha individuato il nome forte per la corsia mancinia: è Emerson Palmieri, anche se chiede tanto di ingaggio. Lorenzo Pellegrini sta trattando con la Roma per il rinnovo, ma arrivano le lusinghe dalla Premier League e da un suo ex allenatore.

00:01:00, un' ora fa