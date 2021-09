Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Incubo Barcellona

Mai nella storia della Champions il Barcellona era partito con due sconfitte. I blaugrana senza Lionel Messi continuano a vedere fantasmi ovunque. Fragili all'inverosimile - dopo lo 0-3 d'esordio contro il Bayern Monaco al Camp Nou - cadono con lo stesso punteggio anche al cospetto di uno scatenato Benfica , al "Da Luz" di Lisbona. Catino infuocato, come sempre, dopo il ritorno del pubblico. In casa Koeman solo nervosismo e confusione: al 33' Piqué viene sostituito perché già ammonito ed eccessivamente su di giri, mentre nel finale Eric Garcia guadagna l'espulsione per doppia ammonizione. E così, Barça all'ultimo posto del gruppo E a 0 punti, 0 gol fatti e 6 subiti. Davanti ci sono Bayern Monaco a 6, Benfica a 3 e Dinamo Kiev a 1. Ecco le prime pagine spagnole: si passa da "Alle corde" del Mundo Deportivo a "Disastro totale" di Marca, da "Affondati" di AS a "Questo è un incubo" di Sport.

Il futuro di Ronald Koeman

Secondo quanto riporta Cadena Cope, il presidente del club catalano, Joan Laporta, prenderà una decisione oggi sul futuro di Koeman, nel corso di una riunione con il Direttivo del club. Le parole dell'olandese dopo il match di Lisbona suonano da addio:

"Posso solo dire che sono molto supportato dai miei giocatori e dal loro atteggiamento. Il club? Questo non lo so".

Se il tecnico dovesse essere esonerato la strada più gradita al presidente Laporta sarebbe quella di Antonio Conte, ma il tecnico salentino pretenderebbe garanzie tecniche ed economiche che i catalani al momento non potrebbero dargli. Tra gli altri papabili nelle scorse settimane si parlava di Andrea Pirlo. L'ex Juve verrebbe affiancato da Xavi. Anche ten Hag e Roberto Martinez tra i possibili successori. Più difficile la pista che porta a Zidane.

Un addio costoso

Il licenziamento costerebbe al Barça almeno 13 milioni di euro di buonuscita tra stipendio annuale di oltre 7 milioni e una clausola particolare legata al biennale con opzione per la terza stagione. In più se il Barça non dovesse confermarlo l'anno prossimo perderebbe la penale di 6 milioni di euro versati alla Federcalcio olandese per la rottura anticipata tra l'ormai ex ct e la nazionale Orange. Insomma quasi 20 milioni oltre all'ingaggio dell'eventuale nuovo tecnico. Una brutta gatta da pelare per i vertici blaugrana.

