Napoli è sicuramente d'aiuto. La squadra di Spalletti vola sia in campionato che altrove e Lorenzo Insigne è importante nello scacchiere dell'ex allenatore della Roma. C'è comunque fretta, perché il capitano del Napoli De Laurentiis e Vincenzo Pisacane, nuovo agente del giocatore che Il buon inizio di stagione delè sicuramente d'aiuto. La squadra divola sia in campionato che altrove eè importante nello scacchiere dell'ex allenatore della Roma. C'è comunque fretta, perché il capitano del Napoli ha un contratto fino al 2022 e bisogna mettere nero su bianco un nuovo accordo per il classe '91 di Frattamaggiore. In giornata c'è stato un incontro, a pranzo, tra il presidente, nuovo agente del giocatore che aveva detto addio a Raiola nell'aprile 2020

L'incontro tra Pisacane e De Laurentiis

Serie A Per Insigne nuova casa a Napoli, ma c'è il nodo-rinnovo IERI A 12:25

Incontro, per ora, interlocutorio tra le parti, ma la volontà di proseguire c'è. Sia per il Napoli che per il giocatore che ha abbandonato le velleità di partire verso un'altra squadra (ai tempi di Raiola c'era stato un mini flirt con il Liverpool). "Abbiamo fatto un buon pranzo", queste le parole di Pisacane in uscita dall'Hotel Britannique dove ha pranzato - appunto - con De Laurentiis.

Insigne percepisce attualmente 4,6 milioni con il Napoli e la richiesta del giocatore è di arrivare a 6-7 milioni più bonus. Parliamo delle stesse cifre che aveva messo sul piatto l'Inter in estate prima di virare su Correa, liberato dalla Lazio.

Insigne: "È uno dei Napoli più forti in cui ho giocato"

Serie A Insigne e la gaffe del tabellone: "La 10 non si tocca" 27/09/2021 A 09:05