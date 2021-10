Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inter, a gennaio nuovo assalto a Scamacca

Secondo Tuttosport, a breve potrebbe esserci un nuovo affondo dell'Inter su Gianluca Scamacca che quest'estate ha deciso di restare al Sassuolo, rifiutando le proposte di Sampdoria, Hellas Verona e Cagliari, per avere maggiore spazio nei neroverdi, spazio che mister Dionisi non gli ha particolarmente concesso finora, se non a gara in corso: sette presenze in sette giornate, ma tutte da subentrante per 113 minuti complessivi.

La nostra opinione: panchina per panchina, chissà che a gennaio anche il giocatore romano, entrato nel giro azzurro, non cambi prospettive sull'Inter. E visti i rapporti fra Marotta e Carnevali, la formula prestito con diritto potrebbe tornare d'attualità.

Dybala-Juve, ci siamo?

Paulo Dybala-Juventus tic, toc. Secondo Tuttosport è partito il conto alla rovescia per la firma e l’ufficializzazione del rinnovo. Il cammino verso il traguardo è stato ricco di incroci e di curve. Basti pensare che Jorge Antun, agente del numero 10, è rimasto in Italia dal 26 luglio fino a lunedì. Oltre due mesi per incontrarsi, confrontarsi, soppesare e cercare un accordo. Perché era quello che voleva la Juventus, alla ricerca di un nuovo leader in cui identificarsi dopo la partenza di Cristiano Ronaldo. E perché era quello che voleva il giocatore stesso, che in passato aveva detto due volte no alla Premier League per restare in bianconero: prima facendo saltare lo scambio con il Manchester United per Romelu Lukaku e quindi negandosi al Tottenham, quando sembrava ormai tutto fatto nel 2019.

La nostra opinione: l’ipotesi è infatti quella di un contratto quinquennale, che andrebbe a conclusione nel 2027, quando la Joya sarebbe sulla strada dei 34 anni. Se non ci saranno separazioni anticipate, quella sarebbe la dodicesima stagione per il numero 10, che ha raggiunto Torino da Palermo nel 2015. Un arco di tempo che lo renderebbe uno dei grandi nomi nella storia bianconera per di più con la fascia di capitano che andrebbe a ereditare definitivamente da Giorgio Chiellini. Per questo vale la pena aspettare ancora un po' per l'ufficialità.

Il Milan mette nel mirino Noa Lang

"La Gazzetta dello Sport" ha rivelato l'interesse del Milan per Noa Lang, classe 1999, attaccante esterno olandese di proprietà del Bruges. Si vocifera di contatti tra l'entourage del talento ed i dirigenti del club di Via Aldo Rossi. Lang, che vanta anche estimatori in Premier League (su tutti l'Arsenal), è un calciatore versatile: potrebbe ricoprire tutte le posizioni nel tridente di trequartisti del 4-2-3-1 che Stefano Pioli adotta per il suo Milan.

La nostra opinione: il 22enne, alla sua seconda stagione in Belgio, si è già fatto notare in Champions League nelle sfide contro Lipsia e PSG. In Champions, Lang ha giocato, oltre che con il Bruges, anche con l'Ajax. Il prezzo, però, è ancora da limare: i belgi vogliono almeno 40 milioni di euro.

