Andre Onana si allenerà nuovamente con la prima squadra dell'Ajax. Il portiere è stato autorizzato a riprendere le sue attività di allenamento già a inizio di settembre, ma da allora si è allenato allo Jong Ajax. Il camerunes, è squalificato fino al 4 novembre per essere risultato positivo all'antidoping. Nelle sue urine erano state trovate tracce della sostanza proibita Furosemide.

Il direttore sportivo Marc Overmars

"Era chiaro per noi che Andre sarebbe stato ceduto la scorsa estate. Ciò non è accaduto e quindi è ancora sotto contratto con noi. La mia posizione sulla sua situazione era chiara, ma poi è arrivato l'infortunio di Maarten Stekelenburg che ha già posto fine alla sua stagione. E nell'interesse dell'Ajax che è al di sopra di tutto è un bene che torni in prima squadra".

