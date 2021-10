Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Rinnovi Inter: ottimismo per Barella, frenata Brozovic

La Gazzetta dello Sport introduce il sempre più vicino rinnovo di Barella con un titolo eloquente: "Capitan Barellik". La mezz'ala nerazzurra, dopo un Europeo da incorniciare, è pronta a legarsi al club milanese fino al 2026. Il suo contratto scadrà nel 2024, ma l'Inter vuole blindare il suo gioiello il prima possibile: pronto un aumento a 4,5 milioni di euro annui, accompagnati dalla promessa di una futura fascia di capitano. Il centrocampo nerazzurro però rischia di perdere una pedina fondamentale: Marcelo Brozovic ha un contratto in scadenza a giugno 2022, ma l'incontro per il rinnovo - in precedenza annunciato per questa settimana - continua a slittare.

La nostra opinione: Nicolò Barella è pronto a diventare una bandiera nerazzurra. La fascia di capitano e il compenso economico da top player promessi dal nuovo contratto riflettono il valore di un giocatore instancabile e leader per abnegazione, idee, carisma. Per Brozovic invece, i Nerazzurri dovranno arrivare a una stretta decisiva nelle prossime settimane: il croato è una pedina importante nello scacchiere di Inzaghi, e sarebbe difficile da rimpiazzare sul mercato.

Lingard rompe con lo United, e il Milan bussa...

Dall'Inghilterra si intensificano le voci su Jesse Lingard: secondo il Mirror, il trequartista inglese avrebbe rifiutato il rinnovo con lo United, suo club d'infanzia. Alla base di questo mal di pancia, il poco spazio offertogli da Solskjaer dopo l'esplosiva annata trascorsa in prestito al West Ham. Questa stagione infatti, Lingard non ha ancora iniziato una gara da titolare con la maglia dei Red Devils. Con un contratto in scadenza a giugno, i Red Devils potrebbero metterlo sul banco del mercato già da questo gennaio. Barcellona e Milan i club maggiormente interessati.

La nostra opinione:il Milan vuole infoltire la sua trequarti con un elemento di qualità e prospettiva (nonostante i suoi 28 anni già compiuti). Di certo il potenziale di Lingard è destinato a rimanere inespresso a Old Trafford. Cruciali per lo sviluppo di un eventuale trattativa saranno le richieste economiche del giocatore, che abituato a guadagnare 3 milioni annui in Inghilterra, potrebbe decidere di far cassa in Italia.

Sterling-City, prove d'addio

"In quanto giocatore inglese, ho imparato a conoscere eslcusivamente la Premier League, ma ho sempre avuto dentro di me la sensazione che magari un giorno mi sarebbe piaciuto giocare all'estero. Sarebbe una sfida importante"; queste le parole di Raheem Sterling al FT Business of Sport US summit. Un segnale inequivocabile, diretto al City e in special modo a Guardiola. L'ala inglese ha giocato solo due delle ultime sette gare da titolare, e presto potrebbe cercare spazio altrove. Dall'Italia però, non arrivano segnali da club interessati.

La nostra opinione: la caratura tecnica di Raheem Sterling è indiscutibile; per anni, è stato il trascinatore dei Citizens e della Nazionale inglese. Ora, una nuova sfida invoca il suo nome. Tanti i club esteri interessati, ma dall'Italia ancora nessun segnale. In estate, la Juventus si era detta interessata al cartellino di Gabriel Jesus, ma Raheem non potrebbe ricoprire lo slot centrale di un tridente con la stessa disinvoltura del collega brasiliano.

