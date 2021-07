Hector Bellerin è una delle prime scelte dell'Inter per rioccupare la zolla di esterno destro lasciata vacante da Hakimi. Se non la prima scelta. Ormai non è più un mistero:per rioccupare la zolla di esterno destro lasciata vacante da Hakimi. Se non la prima scelta. Lavori in corso costanti tra le parti per venire a capo di una situazione non semplicissima, ma che al contempo può portare a quella fumata bianca tanto desiderata dai nerazzurri e pure dallo stesso giocatore.

Secondo 'Tuttomercatoweb', infatti, l'agente di Bellerin si trova in Inghilterra per cercare di raggiungere un accordo con l'Arsenal. I Gunners avrebbero ammorbidito la propria posizione, accettando di aprire al prestito. L'Inter, che non può affondare il colpo sulla base di un'acquisizione a titolo definitivo, o di un prestito con obbligo, ha intenzione di inserire un diritto di riscatto nell'operazione. La strategia della dirigenza nerazzurra, che come noto deve fare i conti con il ridimensionamento imposto da Suning, è dunque questa. E l'ottimismo sembra crescere di ora in ora.

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55

Le alternative: da Nandez a Florenzi

Nahitan Nandez che Stefano Capozucca, ha aperto concretamente a una cessione: "Se ci sarà un accordo congruo, andrà via". Anche in questo caso, l'affare può chiudersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto. L'intesa su domanda e offerta, però, ancora non c'è. Bellerin non è comunque l'unico nome nella lista dell'Inter. L'alternativa è quelche attende, in maniera fremente, novità sul proprio destino . Nelle scorse ore il direttore sportivo del Cagliari,ha aperto concretamente a una cessione:Anche in questo caso, l'affare può chiudersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto. L'intesa su domanda e offerta, però, ancora non c'è.

L'altro nome piuttosto caldo è quello di Alessandro Florenzi. Nella giornata di ieri è venuto alla luce il tentativo della Roma di imbastire un'operazione con i nerazzurri: il terzino campione del mondo a Milano, Ivan Perisic nella Capitale. Dopo i mancati affari Spinazzola-Politano e Dzeko-Sanchez, dunque, i due club sembrerebbero riprovarci. Ma le prime scelte di Inzaghi e della propria dirigenza, come detto, sono altre: Bellerin e poi Nandez.

Inter, da Lotito a Eriksen: Inzaghi si presenta in 300 secondi

Calciomercato 2020-2021 Messi-Barça, c’è l’accordo: 5 anni con ingaggio dimezzato 14/07/2021 A 13:02