Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Brozovic, il rinnovo con l'Inter slitta: offerta da Parigi

Secondo il Corriere dello Sport, la trattativa con l'Inter per il rinnovo del contratto di Marcelo Brozovic ha subito uno stop: colpa delle sirene del Paris Saint Germain, che si sarebbe fatto vivo con lui.

La nostra opinione: Situazione sempre delicata quella dei rinnovi di contratto: l'Inter è solo uno dei 7 parametri zero che la società dovrà gestire in questi mesi. Perisic ha già fatto sapere che non prolungherà; e poi ci sono Handanovic, Cordaz, Vecino, Kolarov, Ranocchia, D'Ambrosio e Brozovic, appunto. Inutile dire che tra i nomi citati quello del croato è il pensiero numero 1 della dirigenza nerazzurra: sicuramente Marotta e i suoi collaboratori faranno di tutto per venire incontro alle richieste del croato. Certo, se in campo scende anche il Paris Saint Germain la faccenda si complica, ma anche i francesi a un certo punto saranno costretti a scegliere su quali obiettivi puntare e forse Brozovic non è tra le prime scelte.

Belotti e il rinnovo?

"Questo è il mio settimo anno al Torino, ho un'età che rappresenta un crocevia importante. Nei prossimi mesi si prenderanno decisioni importanti: a Juric ho detto fin da subito che la mia volontà era quella di rimanere quest'anno, dunque siamo a posto". Andrea Belotti così dopo la vittoria per 3-0 del Torino contro la Sampdoria.

La nostra opinione: Parole sibilline quelle del Gallo, che non dice che rimarrà anche nel prossimo futuro con la maglia granata, assicurando che certamente ci sarà fino a fine stagione. Scongiurato l'addio a gennaio quindi, ma per il futuro probabilmente il Toro dovrà cercare un altro attaccante, e un altro trascinatore.

La Samp affonda a Torino, D'Aversa: fiducia a tempo

Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "La Samp affonda a Torino 3-0, D'Aversa: fiducia a tempo".

La nostra opinione: Sconfitta pesante, Sampdoria a due punti dalla zona retrocessione: la situazione di mister D'Aversa si complica e la sensazione è che la squadra non sia totalmente con lui. "Loro hanno fatto 18 falli per vincere, noi 8", ha tuonato a fine partita. E poi quella sostituzione di Kristoffer Askildsen dopo 8 minuti in campo (dal 69' al 77'). Tanti piccoli segnali che mettono in evidenza che D'Aversa sta provando a invertire la tendenza, ma che non è così facile. Samp in ritiro e panchina per ora salva. Per ora.

