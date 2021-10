Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Brozovic-Inter, ottimismo per il rinnovo fino al 2026

Tuttosport fa il punto sulla trattativa tra l'Inter e Marcelo Brozovic per il rinnovo di contratto del 28enne centrocampista croato, il cui accordo attuale con i nerazzurri scade a giugno 2022. L'intesa sembra possibile con un'offerta di 6-6,5 milioni di euro più bonus a stagione per un quadriennale. Filtra ottimismo, anche se PSG, Chelsea e il nuovo Newcastle saudita seguono da vicino la vicenda. Fuori causa il Milan: secondo il quotidiano torinese Brozovic avrebbe chiesto al suo entourage di non prendere informazioni in merito a eventuali proposte dei rossoneri.

La nostra opinione. La volontà dell'Inter è quella di arrivare al più presto al rinnovo. Dal canto suo il giocatore, anche per questioni di affari extra calcio, a Milano si trova benissimo e non sembra avere intenzione di proseguire la carriera altrove. Volontà comuni che, molto probabilmente, si concretizzeranno nella tanto attesa firma.

Marcelo Brozovic durante Inter-Atalanta - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Asta selvaggia per Haaland: ci prova anche il Barça

Il Mundo Deportivo dedica la prima pagina al tormentone Haaland, definito l'attaccante più desiderato del pianeta. Sul norvegese ci sono tutti i top club d'Europa, dal PSG al Real Madrid, dal Bayern Monaco allo United e al City. E secondo il quotidiano spagnolo, anche il Barcellona è intenzionato a iscriversi alla corsa. Nonostante la volontà di ridurre il monte ingaggi, il presidente Laporta pensa a un assalto la prossima estate.

La nostra opinione. Le gravi difficoltà economiche nelle quali versa il Barcellona rendono praticamente impossibile un colpo in stile Haaland nel breve periodo. Davvero difficile ipotizzare che i blaugrana riescano ad avere la meglio su colossi come PSG e City. Se dovessimo scommettere un euro oggi, non indicheremmo certo il Barça come la prossima squadra del bomber norvegese.

Sottil-Fiorentina: ufficiale il rinnovo fino al 2026

Riccardo Sottil e la Fiorentina si legano ufficialmente fino al 30 giugno 2026: il club viola ha infatti annunciato di avere trovato l'accordo con il 22enne attaccante. "Sono arrivato ragazzo, ora sono un uomo. La Fiorentina mi ha fatto maturare", le prime parole del giocatore dopo la firma sul nuovo contratto.

La nostra opinione. Il rinnovo quadriennale con annesso aumento di stipendio (da 600mila euro a un milione) indicano in maniera chiara due cose: da un lato la volontà della Fiorentina di puntare su Sottil, dall'altro quella di scongiurare un altro caso Vlahovic.

