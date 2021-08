Fisico, altezza imponente, veloce e abile di testa. Weghorst è uno di quegli attaccanti "vecchia maniera" che segna con grande velocità: con la maglia dei "Lupi" della Foresta Nera, l'olandese - in Germania dal 2018 dopo essere arrivato dal Twente - ha messo a segno 65 reti (con 21 assist) su 122 apparizioni. L'ultima, nel match contro di apertura di Bundesliga 2021-2022 contro il neopromosso Bochum: una girata col destro con pallone (dopo averlo difeso magistralmente), imparabile, nell'angolino più lontano al minuto 22. Tutto questo, dopo che al 5' l'olandese si era fatto parare un calcio di rigore (di cui non è esattamente uno specialista), dall'estremo difensore ospite Riemann.

La notizia ha fatto comunque rumore e posto alcuni interrogativi. Uno su tutti: giocherà al fianco o in alternativa a Dzeko, viste le caratteristiche praticamente identiche dei due giocatori? Certamente, gli exploit di Weghorst gli hanno permesso, ultimamente, di riguadagnare un posto in nazionale olandese sotto la guida del commissario tecnico (poi esonerato) Ronald Koeman, che lo ha chiamato (dopo due anni di assenza) in maglia Oranje per la spedizione a Euro 2020, in cui è anche andato a segno nel match iniziale (vinto 3-2) contro l'Ucraina per il momentaneo 2-0 dei Tulipani