Non poteva mancare la presa di posizione della Curva Nord interista sulla questione relativa a Lukaku. In uno striscione affisso fuori dalla sede del club, la tifoseria ha lanciato un monito alla società: "Società...attenzione...Le promesse vanno mantenute"

Su Facebook poi è stato pubblicato il comunicato con la nota ufficiale della Curva interista: "Qualsiasi tipo di operazione di mercato dovrà ora, come pattuito, essere volta al miglioramento della rosa. Fare cassa senza investire adeguatamente non rientra nella casistica dell'accettabile. Questo vale per qualsiasi giocatore. Non subiremo supinamente prese in giro da parte di nessuno ed agiremo di conseguenza ed in coerenza con quanto definito a fine campionato. Non crediamo ci sia da aggiungere altro".

