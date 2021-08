Denzel Dumfries è da considerarsi un nuovo rinforzo della Beneamata che ha trovato un accordo verbale col PSV Eindhoven ed è al lavoro per limare gli ultimi dettagli e permettere al ragazzo, magari già giovedì sera, di raggiungere Milano per sottoporsi alle visite mediche di rito e mettersi a disposizione del suo nuovo allenatore. Non solo Dzeko, l’Inter a meno di 10 giorni dal debutto ufficiale contro il Genoa trova l’esterno di centrocampo capace di sostituire Achraf Hakimi e dare corsa, dinamicità e imprevidibilità al binario destro di Simone Inzaghi.è da considerarsi un nuovo rinforzo della Beneamata che ha trovato un accordo verbale col PSV Eindhoven ed è al lavoro per limare gli ultimi dettagli e permettere al ragazzo, magari già giovedì sera, di raggiungere Milano per sottoporsi alle visite mediche di rito e mettersi a disposizione del suo nuovo allenatore.

Calciomercato 2020-2021 PSG, ecco Messi: "Qui per vincere". Al-Khelaifi: "Mbappé resta" IERI A 09:32

Le cifre dell'affare

L’operazione si concluderà a titolo definitivo per una cifra che si aggira sui 12,5 milioni di euro più 2,5 di bonus che andranno al PSV, proprietario del cartellino di questo terzino messosi in luce nell’ultimo campionato europeo con la selezione dell’Olanda. Dumfries è sempre stato la prima scelta di Ausilio, Marotta e Inzaghi per il ruolo di sostituto di Hakimi e nelle prossime ore sarà una nuova freccia nell’arsenale della squadra del tecnico piacentino.

Nandez in stand-by, obiettivo completare l’attacco

L’arrivo di Dumfries frena ma non stoppa definitivamente la chance che l’Inter possa regalare ad Inzaghi, Naithan Nandez del Cagliari. L’uruguagio è ai ferri corti col club di Giulini e preme per andare a Milano ma la priorità di Beppe Marotta, Piero Ausilio e soci è quello di completare il reparto d’attacco ed affiancare a Dzeko, Lautaro e Sanchez una quarta punta di primissimo livello. I nomi sul taccuino sono sempre quelli di Joaquin Correa e Duvan Zapata, con Lorenzo Insigne che appare più una affascinante potenziale occasione che un reale obiettivo di mercato.

Inter, ecco Dzeko: l'arrivo a Milano per visite mediche e firma

Serie A Formazioni tipo: ecco come giocheranno le 20 squadre di A 02/08/2021 A 22:27