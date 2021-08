"Zhang, the time is over": contestazione dei tifosi dell'Inter

Non si è ancora rimarginata la ferita tra Eder e Suning, dopo che lo scorso febbraio il club aveva sospeso la propria attività per difficoltà finanziarie non pagando gli stipendi di giocatori e staff. Oggi, l'ex attaccante interista lancia un velenoso presagio sul futuro e le intenzioni del club. Con le pesanti cessioni effettuate sul mercato e le veementi proteste del tifo nerazzurro, ci si aspetta una reazione in entrata:potrebbero essere le prime due pedine da regalare a Inzaghi.