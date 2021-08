Calcio

Calciomercato Inter, Edin Dzeko: "Domani a Trigoria? Prima dai miei bambini, poi vediamo..."

CALCIOMERCATO - Edin Dzeko è sbarcato lunedì sera all'aeroporto di Ciampino con un volo privato. Sarà possibile vederlo all'allenamento dei giallorossi in programma martedì pomeriggio a Trigoria? "Adesso vado dai miei figli che non vedo da due settimane per il ritiro in Portogallo. Vediamo. Step by step”. L’Inter lo attende: pronto un contratto biennale da circa 6 milioni di euro a stagione.

00:00:22, 9 minuti fa