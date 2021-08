Edin Dzeko non è ancora ufficialmente il nuovo numero 9 dell’Inter di Simone Inzaghi. Una cosa singolare soprattutto perché ci si attendeva che, dopo E’ a Milano da due giorni ormai, eppurenon è ancora ufficialmente il nuovo numero 9 dell’Inter di Simone Inzaghi. Una cosa singolare soprattutto perché ci si attendeva che, dopo l’ufficializzazione del ritorno di Romelu Lukaku al Chelsea , i nerazzurri annunciassero il bosniaco, erede designato al ruolo di centravanti al fianco di Lautaro Martinez. Da cosa deriva questo impasse? Alla base non ci sarebbe l’incertezza della Roma, impegnata ad ottenere il sì di Abraham , bensì una questione burocratico-amministrativa da risolvere col club giallorosso.

Nel dettaglio, come racconta la Gazzetta dello Sport, Dzeko ha ancora in essere alcune pendenze dalla Roma e Pinto ha dovuto lavorare con l’Inter per capire come regolarle nell’accordo tra le società, visto che Dzeko si trasferirà sostanzialmente gratis con bonus legati al rendimento suo e della stessa Inter. Quando la quadra sarà trovata su questo versante, Edin potrà diventare a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter. Questione di ore, dunque, e Dzeko potrà iniziare la sua avventura a Milano vestendo quella maglia - a tinte nere e azzurre – solamente sfiorata nelle due precedenti estati.

