È arrivata l'ufficialità del passaggio di Mirante al Milan, dopo l'infortunio di Maignan, un bel giorno per Valerio Giuffrida che ha chiuso una buona trattativa per il suo assistito che era senza contratto dopo l'addio alla Roma. Ma Giuffrida, a margine dell'Assemblea Straordinaria dell'Assoagenti, ha parlato a 360°. Dal contratto di Pioli alla questione dei parametri zero che sta indisponendo tante società (vedi lo stesso Milan per il caso Kessié). Ma, soprattutto, occhio ai possibili ritorni: ci sarà quello di

Come è nata la trattativa Mirante-Milan?

Calciomercato 2020-2021 Milan, Mirante è ufficiale: contratto fino a giugno UN' ORA FA

Non c'erano stati contatti in precedenza, è successo in modo inaspettato. Una casualità negativa per il Milan per l'infortunio di Maignan, ma positiva per Mirante che sognava da tempo di giocare in rossonero. Com'è nata? C'è stato un incontro casuale in sede del Milan, eravamo andati lì per altro e dieci minuti prima avevano avuto la notizia di Maignan. [Giuffrida a calciomercato.com]

E il rinnovo di Pioli?

È naturale che si parli del suo contratto, ma non forziamo le cose e lasciamole evolvere in maniera normale. Non ci si aspettava una crescita così esponenziale, ma allo stesso tempo Stefano mi ha detto che è graduale. E speriamo che duri ancora a lungo, che siamo solo a metà strada

La questione dei parametri zero

La posizione della nostra agenzia è quella di sostenere il sistema anche da un punto di vista economico. Non dissanguarlo, portando contratti alla scadenza in maniera controproducente per i giocatori, ma anche per noi agenti, perché se il sistema dissangua veniamo penalizzati tutti

Icardi può tornare in Italia?

Quest'anno decorreranno i due anni da quando il giocatore è andato all'estero, i club che lo vorranno prenderlo potranno beneficiare del Decreto Crescita. E, in un momento storico come questo, penso che possa essere utile

Il suo arrivo al PSG

Gli attimi prima del trasferimento a Parigi sono stati concitati, la chiamata definitiva è arrivata in tarda serata, il giorno prima della fine del calciomercato, e per questo sono stati momenti emozionanti

