, si stanno sfidando a suon di milioni Paris Saint Germain e Chelsea, con i campioni d'Europa che, nella giornata di oggi, sembrerebbero aver proposto un asset davvero interessante ai nerazzurri, fino a qui non convinti da nessuna offerta. Pare ormai chiaro, da giorni, che a riempire i forzieri dell'Inter di Steven Zhang in questa sessione di calciomercato sarà la cessione del laterale destro Achraf Hakimi . Sul marocchino, con i campioni d'Europa che, nella giornata di oggi, sembrerebbero aver proposto un asset davvero interessante ai nerazzurri, fino a qui non convinti da nessuna offerta.

Für Achraf Hakimi fordert Inter Mailand angeblich mindestens 80 Millionen Euro Ablöse Credit Foto Getty Images

I Blues avrebbero infatti offerto ai Campioni d'Italia 60 milioni di euro più il cartellino dello spagnolo Marcos Alonso, da anni profilo più che gradito alla società nerazzurra. L'Inter si sta ora interrogando sul da farsi, con la sensazione che, con l'aggiunta di qualche bonus, l'inserimento del laterale spagnolo possa essere stata la mossa vincente per trionfare nella corsa ad Hakimi.

I nerazzurri riuscirebbero in questo modo a portare a termine la cessione onerosa di cui hanno bisogno in questa sessione di mercato, garantendosi un laterale sinistro di gamba e qualità come Marcos Alonso, con due mesi di tempo per trovare l'eventuale sostituto di Hakimi. In questo momento, qualora dovesse partire il marocchino, le piste più calde per sostituirlo sono quelle di Emerson Royal e dell'olandese Dumfries.

