Inter, il dopo Perisic è Kostic

L’Inter si sta portando avanti nei dialoghi con Filip Kostic, esterno serbo classe 1992 dell’Eintracht di Francoforte. Secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri si apprestano a una rivoluzione sull'out di sinistra, visto che dopo 6 stagioni Ivan Perisic (il cui contratto è in scadenza a giugno) è pronto a salutare Milano. Kolarov avrebbe creato il ponte col il calciatore che in estate era stato vicinissimo alla Lazio. Tre mesi dopo, l’Inter sembra aver superato tutti.

La nostra opinione: c'è anche un'altra ragione per cui uno dei grandi protagonisti della storica qualificazione della Serbia a Qatar 2022 è sempre più vicino all'Inter. Kostic ha infatti da poco cambiato agente ed ora c'è Alessandro Lucci, agente di Vecino, Correa, Dzeko e Kolarov, dietro l'operazione. Uno che ad Appiano Gentile è di casa.

Juve, nuova clausola per de Ligt

Secondo Tuttosport, la Juventus starebbe lavorando con Mino Raiola per il rinnovo di Matthijs De Ligt. Il contratto, al momento, è in scadenza nel 2024. Le trattative stanno andando nella direzione di un'estensione di un solo anno (2025) con abbassamento della clausola da 120 milioni di euro che entrerebbe in vigore a partire dal prossimo luglio.

La nostra opinione: in questo modo la Juventus potrebbe prendere tempo e bypassare i pericoli di un addio anticipato di De Ligt. Dopo la cessione di Cristiano Ronaldo, e in attesa del rinnovo di Dybala, De Ligt è il più pagato nella rosa di Allegri con i suoi 8 milioni più bonus. La Juventus non può ritoccare verso l’alto lo stipendio dell’olandese, ma non vorrebbe avvicinarsi alla scadenza e far scendere il prezzo del centrale. Pagato 80 milioni di euro, nel caso andrebbe via ad una cifra molto vicina a quella spesa. In questo modo il club eviterebbe minusvalenze a bilancio.

Il Milan accelera per Renato Sanches

In vista della sessione di gennaio, gli uomini di mercato rossoneri si stanno guardando intorno alla ricerca di un sostituto di Kessie, sempre più lontano dal rinnovo col Diavolo e impegnato in Coppa d'Africa, così come Bennacer. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il principale obiettivo di via Aldo Rossi rimane Renato Sanches. Il Milan intende accelerare per il portoghese legato al Lille da un contratto fino al 30 giugno 2023.

La nostra opinione: i rapporti con la società francese sono ottimi (da lì ad esempio sono arrivati Rafael Leao e Mike Maignan) e il ragazzo sarebbe felice di trasferirsi a Milano. Si parla, però, di 35 milioni di euro. Il Milan farà comunque un tentativo.

