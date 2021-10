Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inter-Juve, derby d'Italia per Lucca

Tuttosport, nei prossimi mesi Juventus e Inter duellareranno sul mercato per Lorenzo Lucca, così come era successo nel 2019 con Lukaku. La Juventus lo segue da tempo: dalla scorsa stagione, quando a gennaio era tra i rinforzi offensivi valutati per l'Under 23. Cifre dell'operazione e modalità di pagamento furono tra i fattori che spinsero la società bianconera a prelevare Pecorino dal Catania. Ora il bomber del Pisa vale 10 milioni. Il derby d'Italia non si giocherà solo a San Siro domenica sera: secondo, nei prossimi mesi Juventus e Inter duellareranno sul mercato per centravanti del Pisa e dell'Italia Under 21, così come era successo nel 2019 con Lukaku. La Juventus lo segue da tempo: dalla scorsa stagione, quando a gennaio era tra i rinforzi offensivi valutati per l'Under 23. Cifre dell'operazione e modalità di pagamento furono tra i fattori che spinsero la società bianconera a prelevare Pecorino dal Catania. Ora il bomber del Pisa vale 10 milioni.

La nostra opinione: a gennaio potrebbe fare un tentativo anche l’Inter, se riuscisse ad arrivare alla separazione con Sanchez, o addirittura il Milan se Ibrahimovic e Giroud non dovessero dare garanzie fisiche, ma è più probabile che entrambe, nel caso, cerchino un giocatore più pronto: come Belotti, che il Torino vorrebbe vendere e che per nerazzurri e rossoneri sarebbe comunque un obiettivo a parametro zero in estate.

Inter, parla Marotta

L'amministratore delegato nerazzurro ha parlato a 360° di Inter e mercato nel corso di un'intervista al Corriere della Sera: "Se arrivano offerte per i migliori che faremo? La volontà del giocatore è determinante. Come manager non sono preoccupato del vendere, ma del comprare bene. Nessun club in Italia può garantire un grande stipendio a un calciatore". E sui prossimi movimenti di mercato: "Non sono consentiti investimenti rilevanti. Oggi Lukaku a 75 milioni non potrei comprarlo. Ma non ci possiamo accontentare, servono investimenti mirati e contenuti".

La nostra opinione: dopo la partenza di Hakimi e Lukaku, la strada tracciata dalla dirigenza nerazzurra è chiara: ripianare il rosso di bilancio mantenendo la qualità della rosa e puntando ai rinnovi dei pezzi più preziosi. Lautaro e Barella in primis...

Inter, rinnovo Barella: fumata bianca a un passo

Dopo Lautaro Martinez, secondo Carlciomercato.com l'Inter è vicinissima all'intesa per il rinnovo di un altro dei suoi leader. I dialoghi con Nicolò Barella hanno portato i frutti sperati e da viale della Liberazione contano di chiudere definitivamente l'operazione entro novembre, mettendo tutto nero su bianco Barella firmerà un quinquennale, mentre l'Inter si impegnerà a riconoscere al centrocampista un compenso da 5 milioni di euro a stagione più bonus.

La nostra opinione: il centrocampista nerazzurro è un perno centrale dei progetti presenti e futuri del club, tanto che si parla già da tempo di lui come il prossimo capitano dell’Inter, un sogno che Barella conserva nel cassetto da tanti anni e che adesso potrebbe finalmente realizzare, considerando che già dall’anno prossimo Handanovic avrà un ruolo molto più marginale.

