Lautaro Martinez ha firmato il rinnovo di contratto con l'Inter fino al 2026: la notizia, anticipata in Argentina da Tyc Sports, è stata confermata da Sky. Nel nuovo accordo non sarebbe stata inserita alcuna clausola rescissoria. L'intesa tra Lautaro e l'Inter , raggiunta in estate, è stata perfezionata dopo la firma sul nuovo contratto da parte del giocatore nel pomeriggio di giovedì. Il precedente accordo tra l'argentino e i nerazzurri sarebbe scaduto nel 2023. L'assenza di una clausola rescissoria (quella nel contratto vecchio era fissata in 111 milioni di euro) fa sì che, chi vorrà trattare l'acquisto del giocatore dovrà rivolgersi all'Inter.