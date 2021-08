Sono ore di grande fermento per il calciomercato: la trattativa che lega Lukaku al Chelsea sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi interisti. Dopo l'apertura del giocatore al trasferimento in Inghilterra, si sono rincorse le voci di una chiusura molto vicina per l'affare che garantirebbe un introito superiore ai 100 milioni ai Neroazzurri. Ma tutto potrebbe cambiare, come spiega la Gazzetta: Steven Zhang avrebbe chiesto tempo per valutare attentamente la situazione. Gli uomini mercato del club, Marotta e Ausilio avevano fin da subito lasciato intendere un opinione negativa sulla vendita del belga. La dirigenza, infatti, ha prospettato la possibilità di pareggiare le esigenze di taglio dei costi richieste dal Club anche senza il sacrificio di Lukaku.

La proprietà cinese potrebbe avere preso in considerazione anche le pressioni della tifoseria, tra cui i comunicati della Curva Nord di ieri. La vendita dell'ex United significherebbe un ridimensionamento sostanziale della squadra e conseguentemente degli obiettivi stagionali.

Inoltre, una cessione a poche settimane dall'inizio del campionato garantirebbe poco tempo e spazio di manovra per la ricerca del sostituto. Ultimo fattore da considerare è il fatto che solo una parte del ricavato dalla cessione, circa un terzo, sarà reinvestito sul mercato.

