Dopo aver effettuato le visite mediche a Milano ha raggiunto Londra insieme al suo agente. Manca solo l'ultimo step per il suo passaggio al, la firma del contratto che potrebbe arrivare già in serata ( i dettagli ). Serata dove, tra l'altro, il Chelsea giocherà la finale di Supercoppa europea contro il Villarreal.

Tutto fatto tra club, agente e giocatore. Lukaku andrà a guadagnare 15 milioni lordi a stagione per quattro anni,. Il Chelsea verserà invece all'Inter, che potrebbero arrivare a superare i 120 milioni. Cosa che farebbero di Lukaku il giocatore più caro della storia della Premier League, record appena ritoccato col passaggio di Grealish al Manchester City per. Sempre che Kane, al Manchester City, non voglia far registrare un nuovo record.