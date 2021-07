Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Lukaku, c'è solo l'Inter

L'attaccante belga, tornato ad allenarsi con il resto del gruppo nella giornata di lunedì, non ha alcuna intenzione di lasciare Milano: niente da fare per il Chelsea che, come scrive La Gazzetta dello Sport, ha provato a tentarlo proponendo un ingaggio faraonico. Un ingaggio da doppia cifra, superiore ai 10 milioni a stagione (attualmente ne guadagna 7,5 più bonus). Tentativo, però, subito respinto sul nascere da Romelu.

La nostra opinione: c'è solo l'Inter. E in questo caso non si tratta solamente dell'inno del club nerazzurro, ma anche e soprattutto del pensiero di uno dei simboli (se non IL simbolo) della squadra: Romelu Lukaku. Ci sono almeno due motivazioni dietro questa presa di posizione del centravanti. La prima, la più importante: Romelu, oltre a trovarsi bene a Milano, è grato al club che due anni fa, di questi tempi, lo portava via dall'incubo Manchester United e da un campionato nel quale aveva imboccato un tunnel senza uscita, bloccando di fatto la sua crescita in termini di carriera. La seconda motivazione: tra Lukaku e la Premier potrebbe non esserci più un futuro. Perché in assoluto il ritorno in Inghilterra non stimola Romelu, non lo affascina l'idea di tornare dove è già stato, neppure se dovesse farlo da vincitore, come in fondo sarebbe in questo caso.

Pjanic-Juventus, c'è un problema

"Pjanic-Juve, appuntamento al Camp Nou ma l'ingaggio è un problema" scrive Tuttosport oggi in edicola. Il centrocampista vuole la Juve. Allegri, che in questi giorni gli ha telefonato, lo aspetta, ma c'è il nodo ingaggio. Miralem guadagna 8,5 milioni, non rientra nei nuovi parametri bianconeri, e ci sarebbe bisogno di un intervento del Barça, che dovrebbe farsi carico di una parte dell'ingaggio, per riportarlo alla Juve.

La nostra opinione: Laporta, presidente del Barça, sarebbe disposto addirittura a lasciarlo andare via gratis ma non vuole sborsare un euro per l'ingaggio. La Juve in quel caso dovrebbe offrire almeno un triennale, impegnandosi forse più di quanto vorrebbe. Al momento la soluzione più praticabile sembra essere il prestito. L'8 agosto, in occasione del Trofeo Gamper, le due squadre potrebbero parlare. Miralem aspetta, vorrebbe un aiutino dal Barça per andare alla Juve, ma i blaugrana, per ora, hanno risposto picche.

Svolta Locatelli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus avrebbe in mente una formula creativa per accontentare il Sassuolo. I bianconeri sarebbero disposti a inserire un’importante percentuale sulla futura rivendita di Manuel Locatelli: una condizione che, di fatto, permetterebbe agli emiliani di superare la richiesta da 40 milioni di euro. Potrebbe essere arrivata, quindi, la svolta nella trattativa per il centrocampista della Nazionale. L'incontro tra le due società, che dovrebbe avvenire al più presto, dovrebbe essere quello decisivo.

La nostra opinione: Massimiliano Allegri si appresta, così, ad accogliere il primo rinforzo della sua seconda gestione in bianconero. Si tratta di Locatelli, che il tecnico livornese conosce da quando era solamente un ragazzino promettente nella Primavera del Milan. Anche per il blocco azzurro della Juventus, poi, l’arrivo di Locatelli verrà accolto con grande gioia: l’ossatura italiana è sempre stata una delle caratteristiche dominanti del club piemontese. Insomma, il centrocampista del Sassuolo è sempre più vicino a vestire la maglia a strisce bianconere.

