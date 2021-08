Lukaku-Inter: è addio. Dopo le diverse offerte già arrivate dal Chelsea e una cifra vicina ai 130 milioni. 120 milioni più bonus potrebbe essere la cifra definitiva, con i nerazzurri che avevano detto no a tutte le contropartite tecniche (la proposta iniziale era di 100 milioni Sky Sport, ha già comunicato le sue intenzioni alla società e ha parlato col tecnico Simone Inzaghi, dicendogli dell'addio imminente. Sono già partite intanto : è addio. Dopo le diverse offerte già arrivate dal l'apertura del giocatore , i nerazzurri hanno deciso di cedere l'attaccante classe '93, così come il belga ha deciso di partire ufficialmente vista la proposta della squadra campione d'Europa. In pratica, siamo già ai saluti, con l'Inter che aspetta solo di dire di sì a. 120 milioni più bonus potrebbe essere la cifra definitiva, con i nerazzurri che avevano detto no a tutte le contropartite tecniche (la proposta iniziale era di 100 milioni più il cartellino di Marcos Alonso ). Lukaku, inoltre, secondo quanto riportato da, ha già comunicato le sue intenzioni alla società e ha parlato col tecnico, dicendogli dell'addio imminente. Sono già partite intanto le proteste dei tifosi della Curva Nord che hanno mandato un messaggio alla società tramite degli striscioni di "avvertimento".

12 milioni più bonus a Lukaku

Hakimi non sarà l'unico sacrificio dei nerazzurri in quel progetto di ridimensionamento che aveva portato Conte all'addio appena finito il campionato. Per Lukaku, comunque, un grande salto a livello di ingaggio: 12 milioni a stagione più bonus, si può arrivare quasi a 15. Come riferito nel pomeriggio, anche questa operazione era necessaria all'Inter per coprire un buco nel bilancio. Considerando, inoltre, che il club doveva ancora saldare l'acquisto dello stesso Lukaku dal Manchester United ( dovendo versare 55 milioni ai Red Devils ). Quindi, la cessione dinon sarà l'unico sacrificio dei nerazzurri in quel progetto di ridimensionamento che aveva portatoall'addio appena finito il campionato. Per Lukaku, comunque, un grande salto a livello di ingaggio:, si può arrivare quasi a 15.

Inter tutto su Zapata

L'Inter però cercherà di sostituire a dovere Lukaku. Si era pensato a Vlahovic, ma la Fiorentina ha subito sparato alto chiedendo 60 milioni per l'attaccante serbo. Il vero nome su cui punteranno Ausilio e Marotta sarà quello di Duván Zapata che non costa tanto di meno. Ma con l'Atalanta si può chiudere a 50 milioni più bonus per il classe '91.

