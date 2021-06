Achraf Hakimi al PSG? Mancano solo i dettagli. A confermare la trattativa è l'ad dell'Inter, Beppe Marotta che parlando ai microfoni di Sky.

L'operazione Hakimi è alla fase conclusiva e ci permetterà di respirare un pochino. Vorremmo tanto non dover vendere altri giocatori e mantenere l'organico che ci ha dato tante soddisfazioni.

Marotta sa che Hakimi è un giocatore importante, ma vede questa cessione con una connotazione positiva.

"Trasferimento doloroso, ma come ad ho l'obbligo di interpretare le linee-guida della proprietà. Essere riusciti a trasferirlo solo con contropartita economica rappresenta una mosca bianca in questo momento di difficoltà per tutto il calcio"

Vogliamo tenere Lautaro e abbiamo aperto le trattative per prolungare il suo contratto

"Chi al posto di Hakimi? Noi lavoriamo in team, bisogna avere pazienza nel cogliere le opportunità che il mercato creerà. Non prevedo grandi movimenti in entrata anche per le big, per cui già confermare un gruppo vincente sarà punto di partenza importante"

Eriksen

"Vogliamo rispettare la sua privacy e tranquillità. Il medico Volpi è sempre in contatto e vogliamo ritrovare l'uomo prima ancora che il calciatore. Oggi non è il caso di pensare a cosa accadrà, l'importante è che ritrovi serenità e salute"

