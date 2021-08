A 7 giorni dalla chiusura del mercato estivo, gran parte delle big italiane si è attenuta ad una rigida linea di spesa: poche entrate e poche uscite, rivalutazione dell’usato e dell’esubero, rispetto dei paletti finanziari. Un mercato austero tuttavia, non esclude colpi dell’ultima ora. Molte dirigenze infatti, inseguono ancora degli obiettivi chiave per rinforzare la rosa. Andiamoli a scoprire in questa rassegna.

INTER

Correa e Belotti , andando a rimpolpare un reparto offensivo già convincente nella prima di Serie A contro il Genoa. Considerata la strenua resistenza di Lotito, la strada che porta a Belotti pare molto più agibile per Marotta e Ausilio. I contatti con Cairo sono già avviati. Un avvio di mercato doloroso per i tifosi nerazzurri, che hanno dovuto separarsi da giocatori cardine come Hakimi e Lukaku. Dumfries, Dzeko e Calhanoglu possono riempire un vuoto qualitativo solo parzialmente; ecco perché Marotta sta inseguendo due piste offensive calde: potrebbero arrivare a braccetto , andando a rimpolpare un reparto offensivo già convincente nella prima di Serie A contro il Genoa. Considerata la strenua resistenza di Lotito, la strada che porta a Belotti pare molto più agibile per Marotta e Ausilio. I contatti con Cairo sono già avviati.

Obiettivi: Correa

Nome Caldo: Belotti 50%

Andrea Belotti esulta per il gol segnato contro l'Atalanta, Torino-Atalanta, Serie A 2021-22, LaPresse Credit Foto LaPresse

MILAN

Anche i Rossoneri hanno dovuto incassare due divorzi dolorosi: Donnarumma e Calhanoglu sono volati via a zero, ma sono stati rimpiazzati con una serie di acquisiti low budget in grado di reggere il confronto: Maignan, Giroud, Brahim Diaz, Florenzi, Ballo Tourè e Pellegri hanno rinforzato lo scheletro di una squadra che quest’anno pone ben pochi limiti alle proprie ambizioni. L’unico cartellino in grado di puntellare l’organico di Pioli potrebbe essere quello di un mediano di aggressione e tempra ferrigna: Bakayoko è in pole position, dopo le complicazioni dell’affare Adli. Nella stessa zona di campo, il rinnovo di Kessiè sembra più complicato del previsto: l'ivoriano è corteggiato da squadre di Premier League. Inoltre, un trittico di trequartisti ancora troppo leggero potrebbe essere arricchito: i nomi principali sono quelli di Vlasic del CSKA, Messias del Crotone, Corona del Porto e Sarabia del PSG.

Obiettivi: Adli, Vlasic, Messias, Corona, Sarabia, Ziyech

Nome caldo: Bakayoko 50%

Bakayoko - Milan-Napoli - Coppa Italia 2018/2019 - Getty Images Credit Foto Getty Images

ATALANTA

Musso e Demiral hanno ereditato le chiavi difensive tramandate dagli uscenti Gollini e Romero. Non appagata, la Dea ha intrapreso una campagna di rafforzamento acquistando Davide Zappacosta dal Chelsea. In quest’ultima settimana la squadra di Gasp dovrà gestire la situazione Ilicic, separato in casa. Inoltre, l’ultimo tassello per ambire allo Scudetto potrebbe arrivare dal centrocampo: la telenovela Thorsby sta facendo perdere pazienza ai bergamaschi, che potrebbero virare definitivamente su Amrabat della Fiorentina tramite formula del prestito oneroso.

Obiettivi: Nandez, Amrabat

Nome caldo: Thorsby 70%

Morten Thorsby, Sampdoria (Getty Images) Credit Foto Getty Images

JUVENTUS

Pjanic da inizio mercato. Il bosniaco potrebbe essere una soluzione low cost per sostituire l’infortunato Arthur in cabina di regia. Nel corso delle ultime ore però, l’interessamento di Napoli, Roma e Fiorentina ha complicato il suo ritorno bianconero. In attacco, dopo la scommessa Kaio Jorge, il sogno rimane sempre Icardi. Gabriel Jesus invece resta un miraggio, dato che il City di Guardiola necessita di punte come il pane. L'impressione è che la dirigenza bianconera si muoverà solo in caso di clamorosa cessione di Ronaldo. Riappacificata sotto la cupola dell’Allegri-bis, la Juventus riscopre la strada dell’usato (quasi) sicuro: in periodo di austerità, i rientranti Pellegrini, De Sciglio e Rugani tapperanno i buchi lasciati da Demiral e Frabotta. Il centrocampo si è rinforzato con Locatelli , ma occhio alle insistenti voci di mercato su McKennie. A proposito di usato garantito, Max invoca il nome dida inizio mercato. Il bosniaco potrebbe essere una soluzione low cost per sostituire l’infortunato Arthur in cabina di regia. Nel corso delle ultime ore però, l’interessamento di Napoli, Roma e Fiorentina ha complicato il suo ritorno bianconero. In attacco, dopo la scommessa Kaio Jorge, il sogno rimane sempreinvece resta un miraggio, dato che il City di Guardiola necessita di punte come il pane. L'impressione è che la dirigenza bianconera si muoverà solo in caso di clamorosa cessione di Ronaldo.

Obiettivi: Icardi, Gabriel Jesus

Nome caldo: Pjanic 60%

Pjanic - Juventus-Lione - Champions League 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

NAPOLI

La sola firma di Juan Jesus non accontenta di certo i tifosi del Napoli, che in questi giorni sperano in un colpo last minute. Tante idee per tante zone di campo da tappezzare. Mustafi il nome più gettonato per la posizione di terzino. Per fortificare il centrocampo invece, si fanno i nomi di Amrabat, dell’ex Diawara, ma anche di Pjanic e Thorsby. Ancora più spinosa è la trattativa di rinnovo di Insigne, in scadenza l’anno prossimo; giorno dopo giorno, le parti sembrano distanziarsi anziché avvicinarsi. Difficile ipotizzare una stretta finale in questa settimana. Nel caso di partenza di Manolas per la Grecia, tornerebbe caldo il nome di Rugani.

Obiettivi: Mustafi, Rugani, Pjanic, Diawara, Thorsby

Nome caldo: Amrabat 35%

Sofyan Amrabat, Fiorentina 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

LAZIO

Su sponda biancoceleste, Sarri continua a plasmare i suoi dettami tattici con i giocatori che ha a disposizione. Gli arrivi di Pedro e Felipe Anderson, la permanenza di Luis Alberto e Milinkovic, costruiscono i presupposti per una buona stagione. Con Correa in uscita, Lotito e Tare rincorreranno un sostituto in extremis: il nome più caldeggiato è quello di Kostic, dell’Eintracht. Più difficili e costose le piste che portano a Boga (Sassuolo) e Brandt (Borussia Dortmund). In difesa i biancocelesti potrebbero proporre un contratto allo svincolato Maksimovic, conoscenza gradita a Sarri. In alternativa, Rugani sarebbe una soluzione allettante.

Obiettivi: Maksimovic, Rugani, Boga, Brandt

Nome caldo: Kostic 40%

Filip Kostic, Eintracht Francoforte Credit Foto Getty Images

ROMA

Con 97 milioni spesi in questa sessione, la Roma di Mourinho è la società che ha speso di più in Serie A, nonché la terza d’Europa. Il mercato è pressochè chiuso: Abraham ha già dimostrato di che stoffa è fatto nell’esordio stagionale contro la Fiorentina, Shomurodov è una brillante scommessa, Rui Patricio e Vina dei solidi giocatori di ruolo. A centrocampo Pinto potrebbe fare un tentativo last minute per Zakaria, dopo che Xhaka ha chiuso le porte al trasferimento in giallorosso.

Nome caldo: Zakaria 40%

