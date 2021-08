In casa Inter sta per saltare uno degli intrecci di mercato di questa estate: quando tutto sembrava orientato - dopo lo svincolo ottenuto dall'Inter - verso un nuovo ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari, il "Ninja" ha deciso di tornare in patria, in quel Belgio lasciato nel 2005 a 17 anni: il centrocampista si accorderà con l'Anversa. A questo punto, si complica l'affare Nahitan Nandez, che il Cagliari pensava di sostituire proprio con lo stesso Nainggolan. Quest'ultimo, ha dichiarato: "Sono contento di questa scelta: il presidente dell'Anversa mi ha voluto fortemente e qui c'è un progetto molto interesante".

Se salta Nandez, possibile fiducia a Vidal

A questo punto, però, secondo Sportmediaset, dovesse realmente saltare l'uruguaiano, è anche possibile che l'Inter non ritorni sul mercato, bensì rinnovare la fiducia ad Arturo Vidal, che non ha alcuna intenzione di andarsene e che sta favorevolmente impressionando mister Simone Inzaghhi.

