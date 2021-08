Radja Nainggolan ha firmato con un anno d'anticipo la risoluzione del contratto che lo legava al club nerazzurro fino al 30 giugno del 2022. Pochi minuti nella sede dell' Inter , in cui si è recato assieme al proprio procuratore, Alessandro Beltrami, e poi il finale felice:ha firmato con un anno d'anticipo lache lo legava al club nerazzurro fino al 30 giugno del 2022.

"FC Internazionale Milano - annuncia l'Inter attraverso il proprio sito ufficiale - comunica di aver trovato un accordo con il calciatore Radja Nainggolan per la risoluzione del contratto con il Club".

L'accordo sulla buonuscita è stato trovato nel vertice andato in scena ieri. E oggi Nainggolan ha firmato la separazione con l'Inter, potendo dunque scegliersi in autonomia la sua prossima squadra. Che dovrebbe essere di nuovo il Cagliari, pronto a riabbracciarlo per l'ennesima volta, ma a titolo definitivo. Le preferenze del centrocampista belga portano tutte alla Sardegna, nonostante negli ultimi giorni anche il Besiktas abbia provato a convincerlo. Nei prossimi giorni il matrimonio dovrebbe essere nuovamente celebrato.

Nainggolan lascia dunque Milano dopo tre anni dal suo arrivo dalla Roma, datato 2018. Voluto da Luciano Spalletti, il Ninja non è quasi mai riuscito a imporsi con la maglia nerazzurra, nonostante il gol all'Empoli del maggio 2019 che ha consentito ai nerazzurri di conquistare una sudatissima qualificazione alla Champions League. Dopo Conte, nemmeno Inzaghi ha deciso di puntare su di lui: sarà Semplici a farlo.

