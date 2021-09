Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Non solo Lautaro: l'Inter vuole blindare Barella, Brozovic, Skriniar e De Vrij

Secondo il Tuttosport, il rinnovo di Lautaro con l'Inter sarebbe ormai vicinissimo: 6 milioni di euro netti più bonus sino al 2025. Ora però serve rinnovare altri membri della squadra ritenuti fondamentali per il progetto: i nomi sono quelli di Barella, Brozovic, Skriniar e De Vrij.

La nostra opinione: La strategia di Marotta ormai è chiara: evitare di spendere e spandere sul mercato per giocatori nuovi, e invece cercare di rendere solide le fondamenta della squadra già esistente. Quindi rinnovare i contratti dei giocatori considerati top diventa basilare, anche per non rischiare - per esempio - di incorrere poi in incidenti diplomatici o mancati rinnovi per tempo (vedi i casi Calhanoglu e Donnarumma in casa Milan). Brozovic sembra la priorità numero 1 (o numero 2 dopo Lautaro): il croato - si dice - è pronto a firmare a breve. Gli altri tre, molto probabilmente, seguiranno a stretto giro di posta.

Commisso: "Vlahovic alla grande, che resti qui a lungo"

"Oggi ho parlato con Vlahovic, è un bravo ragazzo e sta avendo un successone. È una cosa bella per Firenze, speriamo resti qui a lungo".Lo ha detto il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in occasione del taglio del nastro del nuovo campo sportivo all'impianto comunale dei Ponti, a Bagno a Ripoli (Firenze), a proposito di Dusan Vlahovic, inseguito dalle grandi squadre europee. Sul rinnovo, ha aggiunto Commisso, "non faccio promesse che non posso mantenere. Vediamo cosa si può fare".

La nostra opinione: Secondo la "Repubblica Firenze" la Fiorentina continua a lavorare per arrivare a un accordo: 4 milioni a stagione con prolungamento fino al 2026 (e 2.5 milioni di commissioni all’agente) e clausola rescissoria che i viola vorrebbero a 80 milioni. Ovviamente il discorso rinnovo di Vlahovic è finalizzato poi alla vendita: ormai si sono accorti in tanti del valore del giocatore, tanto vale valorizzarlo e poi farselo pagare caro. Crediamo sia questo il discorso che voglia fare Rocco Commisso: intanto il ragazzo cresce, a suon di gol, e noi in Serie A ce lo godiamo.

Barcellona: Koeman già a rischio?

Le frequenze di Catalunya Radio non portano news incoraggianti per l'allenatore olandese del Barcellona Ronald Koeman: giovedì si dovrebbe discutere del suo futuro. Pare che possa dipendere già dalle prossime tre partite in programma.

La nostra opinione: La stagione del Barcellona è in salita e lo si sapeva sin dall'inizio: una squadra praticamente smantellata a causa dei grossi debiti con le banche deve ancora ritrovare la propria identità, specchiandosi nel volto di tanti giovani volenterosi di fare bene mixati a qualche giocatore più esperto. Lo 0-3 con il Bayer, peraltro abbastanza annunciato vista la forza degli avversari, non può e non deve essere decisivo nella decisione sul futuro dell'allenatore. Se poi all'interno tra allenatore-squadra-club ci fossero altri problemi allora un pensiero sarebbe più giustificato. Vedremo che succederà tra Granada, Cadice e Levante.

