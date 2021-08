Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Calciomercato 2020-2021 Florenzi-Milan: c'è l'accordo con la Roma 15 ORE FA

Inter, pazza idea Insigne ma ADL fa muro

Non solo Correa e Zapata, dopo Dzeko l’Inter ha una pazza idea che sta coltivando per provare a completare il proprio attacco: strappare Lorenzo Insigne al Napoli. L’operazione è tutt’altro che semplice ma secondo il Corriere dello Sport, si tratta più di un’idea o di una suggestione. Marotta sta pensando a due strade per provare a portare a termine questa operazione, la prima una proposta da 15 milioni cash al Napoli più il cartellino di Alexis Sanchez con contratto quadriennale da 6 milioni di euro per il numero 24 partenopeo, la seconda opzione invece – è quella di rimandare tutto a gennaio (quando Insigne sarà libero di firmare un accordo con qualunque club) e proporre al 10 della Nazionale neocampione d’Europa sette milioni alla firma e un contratto fino al 2026 alla cifra stabilita da sei milioni di euro più la concessione dei diritti d’immagine. Il Napoli per il momento è intenzionato a non scendere sotto la richiesta di 30 milioni di € per cedere il proprio capitano che va in scadenza fra meno di 11 mesi. Troppi per l’Inter che però attraverso il lavoro del manager di Insigne, Vincenzo Pisacane, conta di provare a sgretolare il muro di gomma eretto da ADL. Nel frattempo dopo Dzeko, il prossimo colpo dei nerazzurri sarà Dumfries: offerta da 12 milioni più bonus, il PSV chiede 15 ma c’è la volontà di chiudere possibilmente già entro il fine settimana.

La nostra opinione: Insigne è la classica occasione di mercato che non ti aspetti e che una volta che ti si para davanti può far incrinare qualunque certezza tattica. Per il calcio di Simone Inzaghi e per una squadra che si fonda sul 3-5-2, investire forte su un esterno d’attacco che ha sempre mostrato il meglio di sè partendo da sinistra in un tridente per inventare calcio e creare gol, dribbling e assist per i compagni appare un controsenso. Un Insigne a cifre così abbordabili però stuzzica la fantasia di un club che, dopo l’addio del proprio totem Romelu Lukaku, è forse consapevole di dover cambiare il proprio modo di attaccare per continuare ad essere imprevedibile. Il Napoli e De Laurentiis però sono degli ossi duri coi quali trattare e con poco meno di 20 giorni alla fine del mercato, l’impressione è che sia complicato trovare la quadra a un’operazione che accontenti entrambi i club, essenzialmente per due ragioni: Marotta non scucirà mai 30 milioni cash per un giocatore in scadenza al 30 giugno 2022 e non intenzionato a rinnovare alle condizioni del Napoli, mentre De Laurentiis non accetterà mai di ‘accontentarsi’ di 15 milioni più una contropartita tecnica per il proprio capitano... Più probabile dunque che, Marotta lavori per un acquisto a parametro zero nei prossimi mesi più che per l’immediato e nel frattempo si districhi fra Correa e Zapata oltre che sulla ricerca di un vice Hakimi, che salvo sorprese sarà Denzel Dumfries, 25enne esterno Oranjie del PSV messosi in luce come laterale destro nel 3-5-2 di de Boer.

Stefan De Vrij prova a fermare Lorenzo Insigne, i due saranno compagni di squadra nei prossimi mesi? Credit Foto Getty Images

Abraham-Roma, Pinto preme per chiudere: Cunha o Azmoun i piani B

Tiago Pinto vuole tornare a Roma da Londra con il sì di Tammy Abraham . Secondo la Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport il club giallorosso ha scelto di fare all-in per il centravanti 23enne del Chelsea, alzando da 40 a 45 milioni di euro complessivi la proposta al Chelsea, garantendo al ragazzo un contratto da 4 milioni di euro a stagione e spingendosi addirittura ad avallare un’operazione a titolo definitivo, ma con pagamento dilazionato negli anni. Si tratterebbe dell’acquisto più oneroso della storia della Roma che spera di avere il sì di Abraham, che non vorrebbe lasciare la Premier League ed è affascinato dall’idea di vestire la maglia dell’Arsenal, il club del suo mito d’infanzia Thierry Henry. Nel caso di naufragio di questa trattativa, le opzioni di Thiago Pinto sarebbero quella di puntare su Azmoun o sul brasiliano Matheus Cunha (21 anni), fresco di medaglia d’oro olimpica a Tokyo 2020, che l’Hertha Berlino valuta 30 milioni.

La nostra opinione: La Roma ha il dovere di regalare a Mourinho e alla piazza, che ha perso il proprio cannoniere e uomo più carismatico per pochissimi milioni di euro, un attaccante di caratura internazionale e con le spalle larghe per sostenere il peso dell’attacco giallorosso. Abraham in questo senso sarebbe il profilo ideale perché lo Special One, lo conosce sin dai tempi dell’Academy del Chelsea, e anche per conformazione tecnica. Tutte le altre opzioni sul tavolo appaiono dei piani B rispetto a quella del gigante di Camberwell. Ora resta a Tiago Pinto dimostrare di essere persuasivo e prendersi una rivincita sull’Arsenal, che ha già rifilato nelle scorse settimane un tiro mancino ai Friedkin con Xhaka, il preferito di Mou a centrocampo ma che continuerà a vestire la maglia dei Gunners.

Mourinho: "I giornalisti? Ho cambiato già 3 volte il telefono"

Milan, se Castillejo parte ecco Adli

Non solo Florenzi , il Milan è determinato a regalare a Pioli un rinforzo giovane per la mediana che – come Maignan e Ballo Touré, arriverà dalla Ligue 1 - Yacine Adli. Centrocampista e all’occorrenza trequartista classe 2000 del Bordeaux, i rossoneri puntano a chiudere questo colpo grazie ai soldi maturati dalla cessione di Samu Castillejo al Getafe per 8 milioni di euro. L’eventuale arrivo di Adlì non escluderebbe lo sbarco di un trequartista di esperienza che possa sostituire Calhanoglu e dar manforte a Brahim Diaz.

La nostra opinione: Se come sembra Adlì sarà acquistato per alternarsi con Bennaccer e Tonali in mediana e non erede di Calhanoglu sulla trequarti, potrebbe essere un bel colpo anche se restiamo perplessi da tutta questa fretta del Milan di disfarsi di Tommaso Pobega che – per tempi d’inserimento, feeling col gol e struttura fisica – potrebbe essere utile a Pioli nel corso della stagione. Finora quando ha pescato oltralpe, il Milan non ha mai sbagliato e la speranza è che davvero Adli si riveli questo jolly di centrocampo coi colpi del fuoriclasse in erba. Il Milan che giocherà in Champions e punta a fare ancora meglio in campionato, ha bisogno di ‘rincalzi’ all’altezza dei titolari.

Dzeko-Inter, è fatta; Blitz Milan su Florenzi

Calciomercato 2020-2021 Roma, da Abraham a Icardi: i 6 nomi per sostituire Dzeko 16 ORE FA