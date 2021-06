Papu Gomez, proprio il giorno dopo in cui L'aveva cercato il Milan, ora si torna a parlare di Inter. Cosa c'è sotto? Per ora nulla, ma la voce è tornata a circolare: Inter sul, proprio il giorno dopo in cui ha trovato il gol con la sua Argentina in Copa America. E allora proviamo a capirci qualcosa di più.

A Siviglia si è trovato e si sta trovando molto bene. Siamo molto contenti del suo rendimento e penso che il suo capitolo qui sia solo iniziato"

Secondo Monchi, Alejandro "Papu" Gomez non si muoverà dal Siviglia (le sue parole sono di qualche giorno fa ma sono ancora valide) ma nulla ci vieta di ipotizzare che per l'Inter il Papu potrebbe fare assolutamente al caso. 33 anni, 23 presenze con 3 gol e 1 assist dal suo approdo in Andalusia, ma con l'Italia nel cuore: Milano non sarebbe certamente una brutta destinazione per lui.

Euro 2020 Bonucci: "Il calciomercato non disturba questa Nazionale" 07/06/2021 A 12:40

Il Papu Gomez a segno in Argentina-Paraguay, Copa America Credit Foto Getty Images

Seconda punta, all'occorrenza trequartista

Il Papu Gomez non è più quello di qualche anno fa, quindi non potrà forse determinare per 90' come faceva un tempo, ma può essere il classico jolly offensivo da potersi giocare al momento giusto. Ecco perché non sarebbe assurdo poterlo vedere all'Inter, entrando dalla panchina, sia per dare respiro a Lautaro Martinez, sia per occupare un ruolo dietro le punte che al momento sembrerebbe poter appartenere all'ultimo neo-arrivato, Hakan Calhanoglu.

Costi

Non si parla ancora di cifre e di ingaggi: possiamo solo ricordare che a gennaio il giocatore è passato dall'Atalanta al Siviglia per 7,5 milioni di euro più bonus che potranno far lievitare la cifra fino a 10 milioni. Al calciatore 3 milioni di euro netti per tre stagioni. Inutile dire che l'Inter punta a una soluzione il più low-cost possibile: attualmente Lukaku e Lautaro Martinez sono considerati intoccabili, e tale devono rimanere, visto che l'unico al momento "sacrificabile" per la causa dovrebbe essere Hakimi.

Dumfries, la freccia dell'Olanda che piace al Napoli

Premier League Kane si mette sul mercato: "Voglio essere come Messi e CR7" 20/05/2021 A 15:27