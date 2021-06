Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Calciomercato 2020-2021 Locatelli, andato bene il primo incontro Juve-Sassuolo: si tratta 12 ORE FA

Hakimi, il Chelsea rilancia: 55 milioni più Marcos Alonso

Secondo la Gazzetta dello Sport il Chelsea starebbe studiando l'ultima, disperata mossa per portare Achraf Hakimi a Stamford Bridge: per l'esterno marocchino i Blues avrebbero messo sul piatto un'offerta di 55 milioni cash più il cartellino di Marcos Alonso, 30enne terzino sinistro ex Fiorentina molto gradito ai nerazzurri. La cifra verrebbe così spalmata: 65 milioni subito, più altri 10 all'atto della cessione di Alonso (valutato circa 20 milioni). Le due operazioni rimangono strettamente legate. In altre parole: se il Chelsea non riuscisse ad acquistare Hakimi, Alonso non si muoverebbe da Londra.

La nostra opinione. La mossa del Chelsea appare tardiva. Il Paris Saint Germain sembra ormai avere messo le mani su Hakimi e ha dalla sua il sì convinto del giocatore che continua a ritenere Parigi la sua meta preferita. E in trattative così importanti questo aspetto, oltre a quello economico, ha un peso determinante.

Milan: se parte Leao l'obiettivo è Damsgaard

Attenzione in casa Milan alla situazione legata a Rafael Leao. L'attaccante portoghese non sta facendo registrare i progressi sperati dal club rossonero e potrebbe finire sul mercato a fronte di un'offerta adeguata: per Leao si registra l'interesse di Marsiglia, Everton e Wolverhampton. In caso di addio del portoghese il Milan andrebbe con decisione su Mikkel Damsgaard, 20enne trequartista della Danimarca e della Sampdoria che sta facendo molto bene a Euro 2020 (5 presenze e un gran gol contro la Russia).

La nostra opinione. L'addio di Calhanoglu lascia in eredità a Pioli un vuoto da colmare sulla linea dei trequartisti. Per età, caratteristiche tecniche e prospettive Damsgaard è senza dubbio un profilo perfetto per il Milan di Elliott. Il grande punto interrogativo riguarda il prezzo, inevitabilmente lievitato dopo l'exploit del giocatore agli Europei.

Mikkel Damsgaard Credit Foto Getty Images

La Roma di Mourinho su Sasa Kalajdzic

Roma alla ricerca di una punta: secondo la Gazzetta dello Sport tra gli obiettivi dei giallorossi di Mourinho c'è Sasa Kalajdzic, attaccante austriaco dello Stoccarda che compirà 24 anni il prossimo luglio. Costa non meno di 20 milioni.

La nostra opinione. Il mercato degli attaccanti in casa Roma potrà sbloccarsi solo se Dzeko dovesse fare le valigie e lasciare Trigoria: ha un contratto fino al 2022, guadagna 7,5 milioni netti a stagione e i giallorossi non hanno nessuna intenzione di cederlo gratis. Non è certo la prima volta che Dzeko viene dato per sicuro partente, anzi. Vedremo quale sarà l'epilogo stavolta.

Hakimi via per 70 milioni; Varane lascia il Real Madrid

Calciomercato 2020-2021 Hakimi-PSG, ci siamo! L'Inter incasserà 70 milioni 17 ORE FA