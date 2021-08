Sky Sport Torna in auge il nome di Gianluca Scamacca all'Inter . Sia ben chiaro, non sarà il nome per sostituire il partente Romelu Lukaku, bensì colui che occuperebbe la casella lasciata vuota dalla prossima cessione di Andrea Pinamonti. Lo riporta

Scamacca, vecchio pallino nerazzurro

Da sempre pallino di Beppe Marotta, l'attaccante ex Genoa e di proprietà del Sassuolo (che, come prevedibile, non farà sconti) è stato inseguito dall'Inter già nelle passate sessione di calciomercto. Scamacca - classe 1999, 8 reti in campionato su 26 presenze con la maglia del Genoa nella scorsa stagione - arriverebbe quindi "a braccetto" col vero sostituto di Lukaku, vale a dire Duvan Zapata, che all'Atlanta potrebbe venir sostituito da Tammy Abraham del Chelsea.

