Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Ad

Champions League Pioli: "Qualificazione? Ci crediamo. Rinnovo? Lavoriamo bene insieme" 8 ORE FA

Eriksen-Ajax, l’Inter tenta lo scambio con Onana

Tuttosport scrive che il danese potrebbe essere la pedina di scambio giusta per avere André Onana, il portiere dei lancieri che ha già deciso di non rinnovare il contratto. Christian Eriksen è sempre più vicino all’Ajax . In Italia, come sappaiamo, col suo problema di salute non può giocare, ma in Olanda sì. Se ricevesse il via libera dal medico,scrive che il danese potrebbe essere la pedina di scambio giusta per avere André Onana, il portiere dei lancieri che ha già deciso di non rinnovare il contratto.

La nostra opinione: la posizione di Eriksen in questo momento è quella che conta di più. Ha rischiato grosso ed è lui a dover decidere se si sente di tornare a giocare oppure no, indipendentemente dal “dove”. Lo scambio a gennaio potrebbe essere un buon affare per entrambe le parti, ma tutto comunque dipende dalla salute di Eriksen, che è la cosa più importante.

Nel mirino nerazzurro anche Adeyemi

Per fcinter1908.it nel mirino dell’Inter ci sarebbe anche Karim Adeyemi, attaccante tedesco del Salisburgo. Riportando l’indiscrezione di Sport1, ci sarebbe già stato un contatto per un contratto quinquennale e il prezzo del cartellino fissato tra i 30 e i 40 milioni di euro.

La nostra opinione: la concorrenza sarà dura, perché ci sono altri club interessati al giocatore, tra ci il borussia Dortmund. Adeyemi ha 19 anni, quindi potrebbe far gola a molti poter crescere un giovane così promettente. L’Iter però sembra un passo avanti rispetto alle altre.

Rivoluzione Tottenham, il Milan pensa a Bergwijn

La stampa sia italiana sia estera è scatenata sulla questione Tottenham. L’arrivo di Antonio Conte porterà da un lato a dei nuovi acquisti e dall’altro a degli esuberi. E sembra che tra questi ci sia Steven Bergwijn, che potrebbe diventare un nuovo obiettvo del Milan.

La nostra opinione: esterno olandese classe 1997, Steven Bergwijn non è accostato solo al Milan, ma anche alla Lazio, perché sembra che possa adattarsi particolarmente bene al gioco di Sarri. In ogni caso, prima di qualsiasi ipotesi bisogna aspettare che Conte prenda davvero in mano gli spurs: ha già guardato un allenamento della squadra, ma non poteva intervenire perché ancora non aveva l’autorizzazione-

Gasperini: "C'è tanto rammarico, abbiamo ancora qualche chance"

Champions League Inzaghi: "Contro lo Sheriff gara decisiva, non pensiamo al Derby” 11 ORE FA