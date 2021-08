Il pressing del Chelsea su Romelu Lukaku non si ferma. Secondo la Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore a casa Inter arriverà una nuova proposta e la valutazione del cartellino del belga salirà a 120 milioni di euro. In prima battuta era stato proposto all’Inter, oltre ai 100 milioni cash, il cartellino di Marcos Alonso per una valutazione complessiva di 115. Ora i Blues sono pronti a modificare la propria offerta.

Come riporta La Rosea, il gioco delle diplomazie ieri ha avuto un ruolo decisivo, visto che la fermezza dell’Inter nel respingere il corteggiamento ha trovato una sponda significativa nel quartier generale cinese. Quindi nessun semaforo verde a una trattativa vera e propria, semmai l’apertura a un dialogo meno asettico. Da qui l’idea di organizzare una conference call tra Milano e Londra. L’insistenza del Chelsea è evidente, come la disponibilità a vagliare tutti gli aspetti delicati legati ad un’operazione di questa importanza. Il tecnico tedesco Tuchel vorrebbe Romelu a disposizione già per la finale di Supercoppa Europea di mercoledì prossimo contro il Villarreal. Questa pressione evidentemente non fa i conti con la ritrosia nerazzurra. Di una cosa, però, sono certi dalle parti di Nanchino, ovvero del no alle contropartite tecniche. Solo cash da reinvestire sul mercato nelle prossime settimane per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

