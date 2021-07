Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inter, patto Raspadori

Giacomo Raspadori, prima o poi, giocherà nell'Inter. Dopo l'incontro tra Carnevali e la dirigenza nerazzurra, il giovane azzurro è stato "prenotato" da Beppe Marotta. Senza uscite importanti, questo matrimonio verrà celebrato nel 2022, ma se Lautaro Martinez cambierà maglia già durante questa sessione estiva (non impossibile), allora sì che Raspadori potrebbe vestirsi subito di nerazzurro. L'Inter potrebbe comprarlo a titolo definitivo o prenderlo in prestito con diritto di riscatto inserendo alcuni fra i migliori giovani come contropartite (Pirola ed Esposito).

La nostra opinione: Raspadori è un elemento veramente interessante. Un classe 2000 con ampi margini di miglioramento. Rispetto a Lautaro Martinez offre meno gol e meno prestanza fisica, ma più capacità nel legare il gioco come un vero trequartista. Ragionando sul classico 3-5-2 di Simone Inzaghi, "Raspa" potrebbe fare il ruolo di Correa: giocare alle spalle della prima punta con compiti di rifinitura e gol. L'unico dubbio è l'impatto mentale: Raspadori non ha mai giocato per lo scudetto, per cui non sappiamo come possa sopportare e supportare la pressione.

Napoli, Spalletti parte con Vaclik ed Emerson Palmieri

Il nuovo Napoli di Spalletti si muoverà secondo un mantra ben preciso: "vendere e poi comprare". Nelle ultime ore, secondo quello che riportano i quotidiani, tra le file dei partenopei ci sono due elementi pronti ad andarsene. Il primo è Mario Rui, attratto dal Galatasaray che ha offerto 5 milioni agli azzurri, mentre il secondo è Ospina, che libererebbe lo slot in porta. Al loro posto, seguendo le linee della Gazzetta dello Sport, ci sarebbero Vaclik, portiere della Repubblica Ceca già liberato dal Siviglia, ed Emerson Palmieri: terzino che ha già lavorato con Spalletti che però costa tra i 15 e i 20 milioni (il Napoli lo vorrebbe in prestito). Iniziano le trattative.

La nostra opinione: Vaclik farà il secondo di Meret, eliminando quel ballottaggio interno veramente scomodo e fuori luogo, mentre Emerson Palmieri sarebbe un colpaccio per il Napoli. Rispetto a Mario Rui sarebbe un netto upgrade per Luciano Spalletti, che ritroverebbe un giocatore con cui ha già lavorato ed è 4 anni più giovane del portoghese. L'unico nodo da sciogliere è il prezzo di Palmieri, ma attraverso la formula del prestito potrebbe essere aggirato.

Lazio, spunta un nome nuovo per la difesa: St.Juste

Jeremiah St. Juste: è questo l'obiettivo della Lazio di Maurizio Sarri. Il difensore del Mainz è nato a Groningen nel 1996, privilegia il piede destro ed è in scadenza nel 2023. Su di lui, secondo la Bild, oltre a Dortmund, Wolfsburg e Leverkusen, è piombata anche la Lazio che ha effettuato un sondaggio. Il valore si aggira sui 15 milioni. Logicamente, la trattativa è molto complicata, poiché il Dortmund dopo aver venduto Sancho ha grandissima disponibilità economica, però mai dire mai. L'alternativa potrebbe essere German Pezzella della Fiorentina.

La nostra opinione: Di St. Juste conosciamo poco, ma la Lazio ha bisogno di difensori. Tare ha già acquistato Kamenovic, che però ha solo 20 anni e tanta esperienza da fare, per cui, tolto Patric che scalerà terzino, Luiz Felipe (ancora alle prese con la caviglia) ha bisogno di un sostituto di alto livello. Sicuramente l'olandese è un nome che stuzzica, e sarebbe molto intrigante vederlo al lavoro con Sarri, ma considerando la concorrenza forse Pezzella è l'arrivo più credibile.

