2 de punta" in onda sul canale "Otra Cabeza", ha parlato della situazione di mercato che riguarda lui e il compagno di squadra (e connazionale) Il difensore del Cagliari Diego Godin , intervenuto alla trasmissione uruguaiana "" in onda sul canale "", ha parlato della situazione di mercato che riguarda lui e il compagno di squadra (e connazionale) Nahitan Nandez , su cui è forte l'interessamento dell'Inter e sul quale, secondo le ultime indiscrezioni, si celerebbe anche un "interesse segreto" di José Mourinho per la sua Roma:

"Il presidente Tommaso Giulini l'ha detto e specificato: ci sono questioni economiche e finanziarie, per cui tutti i giocatori che ricevono un'offerta sono da considerarsi sul mercato. Si è parlato di un'offerta della Russia e dalla Turchia per il sottoscritto. Personalmente non sono stato contattato, ma se parlano con il Cagliari, poi loro mi diranno. E lo stesso sta succedendo a Nandez: ha ricevuto un'offerta e ora stanno valutando. Il Cagliari non vorrebbe vendere nessuno, ma la situazione economica è quella che è, soprattutto per i club medio-piccoli, che hanno subito il danno degli stadi chiusi per via del Covid e la revisione dei contratti tv. Questo ha portato a ridefinire tantissime cose".

