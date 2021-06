Mossa a sorpresa dell'Inter: i nerazzurri, secondo Sky Sport, starebbero facendo un tentativo per Hakan Calhanoglu, 27enne centrocampista turco il cui contratto con il Milan scade il prossimo 30 giugno. Calhanoglu, che indossa la maglia rossonera dall'estate 2017, è reduce dalla sconfitta per 3-1 rimediata dalla sua Turchia contro la Svizzera a Baku, nella terza giornata del Girone A di Euro 2020: un ko che ha sancito l'eliminazione della formazione turca che ha così chiuso il torneo a zero punti.