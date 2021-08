Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Calciomercato 2020-2021 Inter, Dumfries è atterrato a Milano: "Sono pronto" 11 ORE FA

Inter, non solo Insigne: soprattutto Correa

L’Inter sta cercando di risistemare la rosa dopo gli addii di Hakimi e Lukaku. È arrivato Dzeko, Dumfries è quasi certo, ma per la Gazzetta dello Sport nel mirino ci sono anche Correa e Insigne. Entrambi sono graditi, ma il primo avrebb qualche vantaggio sul secondo a causa della necessità della Lazio di vendere e fare cassa,

La nostra opinione: i biancocelesti attualmente hanno qualche difficoltà finanziaria, quindi Correa potrebbe essere una delle cessioni illustri, anche se la Lazio non è molto felice di fare affari con i nerazzurri dopo che Simone Inzaghi ha cambiato panchina. Del resto il tecnico sarebbe proprio il primo sponsor per il Tucu biancoceleste, anche se l’attaccante del Napoli, che ormai con gli azzurri ha poco da spartire, è un’alternativa suggestiva.

Il Napoli su Boga

La questione Insigne, in ogni caso, ha più peso al Napoli che non altrve. Lorenzino potrebbe davvero andare via e la società sta studiando eventualu alternative tra cui Jeremie Boga del Sassuolo, come riporta il Corriere dello Sport.

La nostra opinione: Insigne ha 30 anni, ha ancora una carriera davanti e un discreto ingaggio da sostenere, perciò se non vuole più restare è inutile trattenerlo. Boga invece ha 24 anni, un ingaggio chiaramente più basso, anche se la valutazione del suo cartellino, già ritenuta alta da De Laurentiis in passato, si aggira attorno ai 20 milioni. Di sicuro il Napoli punterà ad abbassare la cifra, perché nel passato recente a parte Osimhen non sono mai stata spese cifre folli.

La Juventus vuole chiudere per Locatelli

In questo momento, comunque, il Sassuolo deve affrontare anche la trattativa con la Juventus, che secondo Tuttosport vuole chiudere alla svelta l’affare Locatelli. Il quarto vertice dovrebbe essere a breve e sul piatto ci sono 35 milioni di offerta ai neroverdi per il riscatto, trattando il giocatore con la formula del prestito.

La nostra opinione: si parla di prestito biennale da 2,5 milioni a stagione e i soldi offerti sarebbero in parte cash e in parte in premi e bonus, ma la sensazione è che il club emiliano voglia tentare la strada di ottenere il maggior ricavo possibile da una situazione che è comunque destinata a risolversi economicamente in proprio favore. La Juve è infatti determinata ad acquisire il giocatore ed è facile che assecondi qualche minima oscillazione di prezzo.

Lautaro resta: "Anche se..."; Lukaku-Chelsea ufficiale

Calciomercato 2020-2021 Le 5 trattative che vi siete persi oggi (12/08) 12 ORE FA