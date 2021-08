Il mio assistito è felice all'Inter e non si muoverà. E' una decisione presa da tempo". In queste ultime ore, tuttavia, come tradizione vuole in sede di calciomercato, tutto è stato rimesso in discussione: l'attaccante dell'Inter, secondo quanto riportato dai colleghi di Era solo l'8 agosto scorso quando Alejandro Camano, procueratore di Lautaro Martinez , dichiarava rassicurando i tifosi nerazzurri: "". In queste ultime ore, tuttavia, come tradizione vuole in sede di calciomercato, tutto è stato rimesso in discussione: l'attaccante dell'Inter, secondo quanto riportato dai colleghi di Eurosport UK , è diventato il primo obiettivo dell'Arsenal.

"Dai Gunners, 17 milioni a stagione"

Le parole di Camano erano state pronunciate al media argentino Tyc Sports, in risposta a un altro interessamento nei confronti del "Toro", sempre proveniente dall'Argentina. Quello del Tottenham, di fronte al quale l'Inter aveva resistito, al cospetto di un'offerta pari a 80 milioni di euro. Ora, non è ancora noto quanto l'Arsenal sia disposto a investire per il costo del cartellino. Sicuramente già si sa che i Gunners non baderanno a spese in merito all'ingaggio, garantendo a Lautaro ben 17 milioni di euro circa a stagione.

Lautaro Martinez durante l'amichevole Parma-Inter - Stagione 2021-22 Credit Foto Getty Images

"La volontà di Lautaro? Restare. Ma dipende tutto dall'Inter..:"

Nel frattempo, sempre attraverso Tyc Sports, è arrivata una nuova smentita dell'agente, che però si chiude sempre con una nota sibillina: "A oggi Lautaro non lascerà l'Inter, nonostante le offerte provenienti dall'Inghilterra. La settimana prossima mi incontrerò con lui per il rinnovo di contratto con la società nerazzurra. La volontà di Lautaro è chiara, però di pende anche dal club...".

