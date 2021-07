Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Calciomercato 2020-2021 Le 5 trattative che vi siete persi oggi (20/07) 11 ORE FA

Inter: Vidal è un esubero

Da uomo chiave per l'assalto allo Scudetto a esubero di lusso. Questa la parabola di Arturo Vidal, evidenziata dalla Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano milanese le strade tra l'Inter e il centrocampista cileno potrebbe dividersi prima dell'inizio della stagione nonostante il giocatore abbia un altro anno di contratto. La separazione da Antonio Conte, ovvero da colui che l'aveva fortemente voluto, e un ingaggio (6,5 milioni netti a stagione) che non rientra nei parametri fissati dalla società spingono verso l'addio immediato. Si lavora quindi alla risoluzione del contratto come già successo con Joao Mario.

La nostra opinione. L'impatto di Vidal all'Inter - gol alla Juventus a parte nel girone d'andata - non è stato certo trascendentale. Anzi, nella fase decisiva del campionato il cileno è sostanzialmente sparito dai radar. Non sembra quindi una pedina indispensabile per il nuovo corso di Simone Inzaghi e la separazione non può che essere vista come un toccasana per il bilancio del club.

Milan: Kaio Jorge può arrivare subito

Milan sempre più deciso su Kaio Jorge, 19enne attaccante brasiliano del Santos. I rossoneri, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbero già l'accordo con il giocatore per gennaio ma punterebbero ad accelerare le operazioni per portarlo a Milanello già in questa sessione di calciomercato. La richiesta economica del Santos potrebbe scendere ben al di sotto dei 10 milioni di euro.

La nostra opinione. Completare il reparto offensivo con un attaccante giovane e di prospettiva è senza dubbio una mossa logica da parte del Milan, che con Ibrahimovic e Giroud ha la necessità di abbassare l'età media degli attaccanti a disposizione di Pioli.

Juventus: Pjanic spinge per il ritorno

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle manovre di mercato della Juventus. Mentre il rinnovo di contratto di Dybala sembra ormai scontato, da Barcellona Miralem Pjanic spinge per il ritorno a Torino. Si può lavorare su un prestito, ma da parte del centrocampista bosniaco servirà un sacrificio per quanto riguarda l'ingaggio.

La nostra opinione. Le priorità della Juventus in questo momento sono altre, da Locatelli ai rinnovi di Chiellini (contratto scaduto) e Cuadrado. La sensazione, quindi, è che di Pjanic si parlerà a estate inoltrata, non in tempi stretti.

Cherubini: "Ronaldo? Nessuna intenzione di cederlo"

Calciomercato 2020-2021 Dall'ipotesi di scambio Dybala-Griezmann a Lamela al Siviglia 13 ORE FA