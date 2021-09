James Rodriguez ha finalmente trovato una nuova casa. Il colombiano, infatti, ha appena firmato con i qatarioti dell'Al-Rayyan, anche se era già tutto fatto visto che l'ex Real Madrid aveva passato le visite mediche già nella giornata di martedì. L'Everton lo lascia partire gratis, ma è comunque contento: non era nei piani di Benitez e, soprattutto, toglie a bilancio i 7 milioni netti di ingaggio che percepiva il colombiano. Dopo non aver giocato neanche un minuto in questo inizio di stagione con l'Everton di Benitez (peraltro subito eliminato dalla League Cup nell'ultima partita ),ha finalmente trovato una nuova casa. Il colombiano, infatti, ha appena firmato con i qatarioti dell', anche se era già tutto fatto visto che l'ex Real Madrid aveva passato le visite mediche già nella giornata di martedì. L'lo lascia partire gratis, ma è comunque contento: non era nei piani die, soprattutto, toglie a bilancio idi ingaggio che percepiva il colombiano.

Vien da dire, brutta fine per James? Beh, l'ex Real Madrid e Bayern ha sempre avuto un talento sconfinato, ma nella sua carriera è stato troppo discontinuo e troppo bloccato dagli infortuni. Chissà che all'Al-Rayyan possa ritrovare quella continuità di rendimento, anche se sembra un po' sprecato che un 30enne lasci l'Europa per andare a giocare nella Qatar Stars League. Non è stato ancora ufficializzata la durata del nuovo contratto.

Dopo Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Monaco ed Everton, ecco che James saluta anche se con grande rammarico. Essere stato agli ordini di Ancelotti in grandi squadre, senza aver ottenuto però tantissimo a livello di palmarès.

