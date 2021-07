Camisola stretta tra le mani, tessera di socio in bella vista, sorriso a trentadue denti. Fa strano pensare che i colori siano quelli del Benfica, ma è davvero così. João Mario è diventato ufficialmente un nuovo giocatore delle Aquile. Proprio lui, che è sempre stato visto come un uomo Sporting e che con lo Sporting ha appena conquistato un campionato che mancava dai tempi di Ivone De Franceschi (2002). stretta tra le mani, tessera di socio in bella vista, sorriso a trentadue denti. Fa strano pensare che i colori siano quelli del Benfica, ma è davvero così. Dopo aver salutato l'Inter nelle scorse ore . Proprio lui, che è sempre stato visto come un uomo Sporting e che con lo Sporting ha appena conquistato un campionato che mancava dai tempi di Ivone De Franceschi (2002).

"João Mário è un nuovo giocatore del Benfica. Il centrocampista ha firmato un contratto fino al 2026 e sarà presentato nei prossimi giorni all'Estadio da Luz", recita il comunicato pubblicato sul sito ufficiale dal suo nuovo club. Ma rischia di essere un dettaglio relativo. Perché, se per l'Inter contava soltanto disfarsi di quell'ingombrante fardello costato 40 milioni cinque anni fa, in Portogallo non è un trasferimento come gli altri. Per la rivalità tra Sporting e Benfica, come già accennato. Ma anche e soprattutto perché l'operazione rischia di portare grane legali ai nerazzurri.

Serie A Inter: ecco la nuova maglia, fatta con bottiglie riciclate 3 ORE FA

Sporting sul piede di guerra

La polemica sta divampando da giorni, ovvero da quando la stampa portoghese ha iniziato a divulgare le notizie di un accordo tra Inter e Benfica. Bene mettere un po' d'ordine. Al momento del trasferimento del calciatore dallo Sporting all'Inter, nell'estate del 2016, nel contratto era stata inserita una clausola in cui si vietava la sua rivendita a club rivali portoghesi (il Porto e lo stesso Benfica, in sostanza). In caso contrario, al club nerazzurro sarebbe stata comminata una penale da 30 milioni di euro. Che però non potrà essere applicata. Perché formalmente (formalmente...) non c'è stata alcuna cessione, ma la rescissione del contratto del trequartista, che poi ha scelto autonomamente di tornare a Lisbona per giocare con le Aquile.

Joao Mario con la maglia dello Sporting Lisbona Credit Foto Getty Images

Il presunto "fattore Pastorello"

Ecco perché lo Sporting non ci sta. Anche perché pure i Leões avrebbero tanto voluto mantenere João Mario nella propria rosa in vista del doppio impegno Primeira Liga-Champions League. Anzi, i campioni in carica un'offerta l'avevano pure fatta pervenire: tre milioni di euro più altri due di bonus. Ma l'Inter ha preferito scegliere la strada della rescissione, con conseguente approdo del giocatore al Benfica. 'A Bola' parla di "profondo stupore" da parte dello Sporting e rivela che il club biancoverde "continuerà a seguire da vicino gli sviluppi della vicenda". Un altro quotidiano, ovvero 'Record', parla addirittura di "frode" e titola "pronto il ricorso a FIFA e TAS". 'O Jogo' conferma: lo Sporting è pronto ad avviare una battaglia giuridica. E chiama in causa Federico Pastorello, l'agente di João Mario, che in cambio della liberazione del giocatore avrebbe perdonato all'Inter un credito di 4 milioni di euro, recuperabili proprio dal Benfica sotto forma di commissioni. La parola "fine" non è ancora stata scritta.

Inter, da Lotito a Eriksen: Inzaghi si presenta in 300 secondi

Calciomercato 2020-2021 Inter: ufficiale la rescissione con João Mario; andrà al Benfica 17 ORE FA