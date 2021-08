Proseguirà ancora in Italia la carriera di Juan Jesus. Il difensore brasiliano (classe 1991) ha accettato la proposta del Napoli e presto si legherà ufficialmente al club azzurro.

Juan Jesus, 30 anni, svincolato dopo la fine del contratto che lo legava alla Roma, ha dunque accettato le condizioni offerte dal Napoli e nelle prossime ore firmerà un contratto di un anno. Al Napoli ritroverà Luciano Spalletti, che lo ha già allenato ai tempi della Roma.

La società azzurra ha così concluso la ricerca del quarto difensore centrale, con Juan Jesus dunque che sarà l’alternativa ai vari Koulibaly, Manolas e Maksimovic per dare esperienza al reparto a di Spalletti.

Nell’ultima stagione alla Roma Juan Jesus ha trovato poco spazio: 5 le presenze in campionato, 6 invece quelle in Europa League. In totale in Serie A, tra Roma e Inter, ha collezionato 181 presenze.

