Gonzalez: "Proviamo a portare Alvarez alla Fiorentina" (Gazzetta)

"Alvarez è un crack": parola di Trezeguet (Tuttosport)

Missione Alvarez. Blitz della Juve, la Viola non molla (Corriere dello Sport)

I titoli di oggi dei tre maggiori quotidiani sportivi sembrano confluire tutti sul nome di un giocatore: Julian Alvarez, attaccante classe 2000 del River Plate, autore di 15 gol in 16 partite nel campionato argentino di quest’anno finora. I tempi sembrano maturi per un suo passaggio in Europa: naturalmente sono tante le squadre che lo stanno seguendo. Fiorentina, Juventus e Milan in Italia, all’estero c’è l’Atletico Madrid. Il suo contratto scade nel dicembre del 2022, il River gli ha proposto un rinnovo fino al 2024, ma per ora non ha ancora accettato. Per 20-25 milioni può partire.

La nostra opinione: Attaccante centrale (ma può fare anche l’esterno d’attacco), Julian Alvarez è una punta nata per fare gol: ha un buon dribbling, ma le sue doti principali sono la velocità e la capacità di farsi trovare nel punto giusto al momento giusto in area di rigore. Destro e sinistro, fa poca differenza: questo ragazzo è certamente destinato a fare il salto in Europa a stretto giro di posta. Per questo Gonzalez ha già parlato di lui a Burdisso per cercare di portarlo alla Fiorentina, forse una realtà che potrebbe rappresentare per lui il giusto passaggio per continuare la sua crescita, evitando quindi di trovarsi subito a fare i conti con tutte le problematiche che potrebbe affrontare in una big. Le qualità ci sono, assolutamente, una realtà come quella viola potrebbe essere il trampolino di lancio definitivo. Soprattutto se Vlahovic – come sembra – dovesse andare via, ci sono tutte le possibilità che questa idea possa diventare realtà.

Rinnovi Milan: pronti 80 milioni per Leao-Bennacer-Theo

Il Milan vuole tenersi i propri pezzi pregiati. Così hanno fatto capire al club Theo Hernandez, Bennacer e Leao: tutti legati ai rossoneri fino al 2024 e per i quali sono già ben avviate le trattative per il prolungamento. Pronti 80 milioni di euro complessivi.

La nostra opinione: In attesa di schiarite - che probabilmente non ci saranno - sul caso Kessié, il Milan si porta avanti blindando i suoi giocatori di maggior talento e che all'estero potrebbero trovare anche ingaggi più alti. Theo Hernandez ormai si è affermato tra i terzini sinistri più forti al mondo, Leao sta dando un rendimento alto e di continuità in questa stagione, Bennacer è ormai un titolare aggiunto (soprattutto in vista dell'addio di Kessié). Bene fa il Milan a dare un segnale forte a questi giocatori e anche al resto della squadra: "Quelli forti restano, punto".

Insigne, offerta dal Canada: lo vuole il Toronto

Secondo il Corriere dello Sport, il Toronto è molto interessato al capitano del Napoli, alla sua situazione di svincolato dal primo gennaio e alla possibilità di piazzare un colpo a effetto. "Qui si parla tanto di Lorenzo Insigne: lo vuole il Toronto - conferma mister Vanni Sartini ai microfoni di Sky - In Major League, nonostante abbiano vissuto una stagione pessima, sono uno squadrone: puntano Insigne per il prossimo anno perché vogliono piazzare un colpaccio a effetto".

La nostra opinione: Con il Napoli l'accordo è ancora lontano: l'offerta d'ingaggio di 3,5 milioni più 1,5 di bonus (massimo totale 5 milioni) non soddisfa il capitano. Nei giorni scorsi, anzi ormai nelle ultime settimane/mesi si è parlato di Inter: ecco, la soluzione nerazzurra sembra essere quella che più consona a un giocatore che ha 30 anni ed è al top della sua carriera. Con tutto il rispetto per coach Sartini, la MLS può attendere.

