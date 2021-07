Potrebbe essere una giornata decisiva per conoscere il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Massimiliano Allegri parlerà nella prima conferenza stampa della stagione, non a caso il giorno dopo il ritorno dalle vacanze del portoghese: appuntamento alle 14:30.

Intanto lunedì CR7 si è ripreso la scena torisnese con il bagno di folla fuori dal J Medical e la prima sgambata alla Continassa, mentre in sede c'era tutta la dirigenza, dal presidente Andrea Agnelli all'ad Maurizio Arrivabene, dal ds Federico Cherubini fino a Max Allegri. Come riportato da Tuttosport, il tecnico toscano ha voluto inquadrare più di tutti l'umore del fuoriclasse portoghese: una prima chiacchierata vis-à-vis per riallacciare i rapporti.

In tutto questo, il PSG non molla la presa. I contatti con il procuratore del fenomeno di Madeira, Jorge Mendes, continuano. Il club parigino in questo momento sa di non poter affondare il colpo finché non metterà a bilancio la partenza di Mbappé. E il Real Madrid dopo aver venduto Raphael Varane allo United continuerà a cercare il tesoretto per strappare con un anno d'anticipo il talento francese al PSG. Quando Florentino Perez sarà pronto a presentare la propria offerta poi da Parigi potranno andare all in su Ronaldo: se dovessero esserci i tempi per convincere la Juve a rinunciare a CR7, magari in cambio di Mauro Icardi, allora il valzer delle stelle potrebbe partire . Per ora sono tutti in fila: Mbappé, Ronaldo, Icardi, non necessariamente in quest'ordine. Tutti in fila eppure costretti a restare, per ora, fermi.